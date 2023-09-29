美食在台北鍋際大賞10／1美味登場 築間幸福鍋物勇奪經典鍋物組十大人氣票選

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臺北市政府商業處日前首次舉辦「美食在台北鍋際大賞 臺北美食月」將於10月1日至10月31日美味登場，共有60家特色火鍋店家一同參賽，投票活動進入兩類前10名的店家，亦進入第二階段的美食專家實地評選，最終評選出10家具有代表性的台北特色火鍋店家，築間幸福鍋物西門町店亦開心獲獎，由台北市副市長林奕華頒發獎狀予店家，給予肯定與支持。

築間餐飲集團旗下築間幸福鍋物西門町店亦積極報名該美食賽事，以「美國濕式熟成霜降牛肉鍋+鮮菇奶香湯底」參賽，於首屆「美食在台北-鍋際大賞」經典鍋物組勇奪人氣票選TOP10殊榮。

歡慶西門町店拿下經典鍋物組獎項，築間餐飲集團祭出自10月1日至31日至築間幸福鍋物西門町店內用餐點用「美國濕式熟成霜降牛肉鍋+鮮菇奶香湯底」套餐，並登入築間會員結帳即贈送「海陸7選1兌換券」(僅限下次使用)(票券將於結帳3日內歸戶)，消費者用餐可兌換牛、豬、羊、雞、蝦、鮮蚵、蛤蜊擇乙份。

築間幸福鍋物 推出「美國濕式熟成霜降牛肉鍋+鮮菇奶香湯底」榮獲首屆「美食在台北-鍋鍋際大賞。圖／築間餐飲集團提供

參賽店家以餐點金額分為「饗宴鍋物組」與「經典鍋物組」，各店家餐點與環境皆深具特色與巧思，報名參賽店家為了爭奪每一張寶貴的投票，亦陸續推出不同獨家優惠或投票就額外抽出7-11禮卷及A5和牛等各式好禮。

「美食在台北鍋際大賞 臺北美食月」活動期間，民眾前往「美食在台北 臺北美食月」的合作店家消費，完成發票登錄，即可參與總獎項超過20萬元的台北火鍋美食金抽獎活動。

林奕華表示，火鍋不僅是台北市民熱愛餐點類型之一，更是共同成長的記憶。市府今年推動鍋祭大賞系列活動，不僅有美食專家團隊嚴選的店家，更有獲得大批民眾支持的人氣店家，如熱辣辛香麻辣鍋、中式經典酸白菜鍋、草原風情蒙古火鍋與充滿熱情泰式火鍋等類型。