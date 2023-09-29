中國又擋人 外媒：美企德安華高管遭禁出境

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【中央社北京29日綜合外電報導】「華爾街日報」報導，美國風險諮詢公司德安華（Kroll）一名高階主管遭到禁止離開中國的處分，這是中國當局對外國公司員工實施出境禁令的最新案例。

報導指出，據知情人士透露，專門處理企業重組業務的德安華駐香港董事總經理麥可．陳（Michael Chan）正在協助調查一宗可以追溯到幾年前的案件。消息人士表示，麥可．陳和德安華都不是調查對象。

麥可．陳7月前往中國，後來通知雇主他無法離開。知情人士稱，麥可．陳持有香港護照，可以在中國自由行動，且目前仍在工作。麥可．陳拒絕置評。

中國公安部和國家移民管理局尚未回覆「華爾街日報」今天提出的疑問。長達約一週的中國國定假日從今天開始。

德安華是為中國客戶提供企業調查和諮詢服務的諸多外商之一，這類型公司今年都面臨嚴格審查，加劇外商在中國開展業務的風險和不確定性。

今年3月，當局突襲美國顧問公司美思明智集團（Mintz Group）的北京辦公室，拘留這家總部位在紐約的盡職調查業者在中國全部5名員工。

當局也出其不意對美國管理顧問公司貝恩（Bain & Co.）上海辦公室工作人員進行訊問。中國官媒則報導，針對凱盛融英（Capvision）進行執法調查。凱盛融英是在中國成立的專家網絡諮詢公司，客戶為外國企業。凱盛融英在中國多個城市的辦公室遭警方突襲搜查，調查涉嫌違反國家安全法規的活動。

中國當局經常對正在接受調查或協助政府調查人士實施出境禁令，中國和外國人士都有。遭到鎖定者通常不知道自己的出境禁令，直到他們試圖離開中國才會發現。

日本野村國際（Nomura International）香港分支中國投資銀行事業主席王仲何（Charles Wang Zhonghe）近期也被禁止離開中國。知情人士透露，他一直在配合一項與過去任職公司有關的調查。

西方官員和人權組織表示，出境禁令在中國變得更加常見，這種禁令可能因為當局要追查的案件進度拖延而持續數月甚至數年。

實施這類旅行限制便於進行刑事調查、恐嚇異議人士，甚至可以在與外國公司或外國政府的爭端中創造籌碼。