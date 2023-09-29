嘉義市「光織影舞」光影藝術展今晚開幕 粉紅秀向社會力致敬

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嘉義市「2023光織影舞」光影藝術展大玩粉紅夢幻風格，今天晚上7時開幕，在北香湖公園打造湖上時裝秀舞台，市長黃敏惠與素人模特兒穿全粉色服裝走秀，與芭比粉紅月色相輝映，代表向社會力致敬，獻上最溫柔的力量。

黃敏惠表示，過去3年多，疫情影響對各行各業很大，疫情解封後大家生活回到正軌，今年「2023光織影舞」活動，全區用粉紅色，浪漫溫柔，能輕鬆拍出夢幻「粉浪漫」美照，希望帶給全國民眾溫暖、和諧又歡樂的療癒力。

此次開幕以「溫柔的力量」為主題，是全台首創在湖面結合光影藝術，舉辦「光影時裝大秀」，黃敏惠率藝人、專業模特兒及黃敏惠6位社會力代表嘉基張恩承醫師、許修有護理師、嘉義市警察局耿辰音、陳學穠警官、市府祕書楊張建南及育人國小校長楊家豪走秀，向社會各角落默默付出與服務的工作者，獻上最大敬意，並給予最溫柔力量。

今年「光織影舞」有8區裝置藝術，包括10米巨型火箭結合「芭比粉」月亮造型的「月光交響曲」；融入北香湖公園自然生態的「翩翩起舞」作品，粉紅色漸層光影，有幾何圖形的蝴蝶穿梭。

還有親子最愛的「鏡花水月」，與神秘月光相映童趣，像是脫離引力的迷幻樂園；「交織」由一條條粉色編繩穿梭布設，像是牽起戀人間的紅線，緊緊相繫；「星空寄情」像從粉色雲彩間洩下的光之雨；「永恆的愛」像信封輪廓的粉紅裝置，把人們相繫於愛裡。

「光織影舞」自29日至10月10日展出12天，每天晚上6時至10時登場，粉紅主題市集下午4時開始，活動會場有3個出入口，採單一動線管制，遊客依順時針單一動線遊園。