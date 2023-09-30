口香糖如何製造出來的？3種常見的天然增黏多醣類

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增黏多醣類

歸類於膳食纖維的增黏多醣類，可作為食品或飲料的食品添加物，增加黏性或附著力。關華豆膠、黃原膠、羅望子膠等都是天然的增黏多糖類，可能是植物受傷時分泌出來保護傷口的物質。

阿拉伯膠

也稱為金合歡樹脂，取自原產尼羅地區之阿拉伯膠樹（豆科）等植物傷口汁液，加以乾燥而成。結構的主鏈為半乳糖，支鏈同樣有半乳糖、阿拉伯糖、鼠李糖、葡萄糖醛酸，一吸水就脹成凝膠狀。本身易溶於水，水溶液有很強的黏性，具有良好的乳化安定性，常作為食品或飲料的乳化劑或安定劑，像是加入冰淇淋等甜點，或者是阿拉伯樹膠糖漿，都是典型的用法。而阿拉伯樹膠糖漿裡的「gum」（樹膠），就是因為加了阿拉伯膠才有此稱呼。蘇丹、查德、奈及利亞等非洲各國，都是阿拉伯膠的原產國，尤其蘇丹更是輸出量占世界過半的主要產地，問題是產量並不穩定。

卡拉膠（鹿角菜膠）

取自紅藻類的天然增黏多醣類。自古將海藻、海草或日本沙菜等海藻類煮溶凝固，就成為可食用的「海藻蒟蒻」。卡拉膠為具有彈性的高分子雙層螺旋結構，利用此特性於室溫下凝膠化，可作為食品的凝膠劑、增黏劑或增稠安定劑等，如加入冰淇淋、乳製品、飲料、調味料等食品當作增黏或凝膠劑；或取代脂肪用於肉製品（如肝醬或鹹牛肉等）。

黃原膠（玉米糖膠）

增黏多醣類之一，將以玉米等澱粉當成營養來源的野油菜黃單孢菌（Xanthomonas campestris）之分泌物精製的產物。加水混合產生黏性，可作為增稠劑、增黏安定劑等，用途廣泛。加在飲料或調味料等各種食品，能增加稠度提升口感。再者，針對吞嚥能力不佳的高齡者，以此為食材的開發研究也受到矚目。雖對人體沒有不良影響，但大量攝取這種多醣類，因本身不好消化，可能會引發下痢或軟便等症狀。

膳食纖維與加熱

膳食纖維一加熱，其分量或性質會有何變化？

根據研究，如果是水溶性膳食纖維，即使加熱，全部的分量也不會改變；但非水溶性膳食纖維一加熱的話，分量就會增加。地瓜或南瓜等富含澱粉的食材就有此特質，應該是部分澱粉沒有融化所致。

而水溶性膳食纖維也會依加熱方式改變特質。比起蒸煮方式，微波加熱的膳食纖維，不易於腸道分解。至於非水溶性膳食纖維，似乎不會受到調理方式的影響。

口香糖是如何製造出來的？

口香糖起源於西元300年左右。早在墨西哥南部的馬雅文明時代，人們就從俗稱人心果的巨樹採集「樹膠」樹脂，凝固後咀嚼。之後這種咀嚼口香糖的文化，也傳入西班牙裔移民間，拜美國商品化之賜，成為世界知名的零食。

現在的口香糖除了天然的樹膠，也會使用松樹樹脂加工製成的酯樹膠、醋酸乙烯樹脂、聚異丁烯等合成樹脂。其中醋酸乙烯樹脂因取自石油，令人質疑其安全性，但就算誤食，也不會被消化道吸收，會直接排出體外，無須憂心。