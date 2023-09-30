【Podcast專訪】跟上債市熱潮後 注意這些指標更能抱穩抱心安 Feat.滙豐銀行財富管理部資深副總裁李勝凱

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截至9月下旬， 全球整體債市連25周買超，熱度大幅超越股市，而美國聯準會（Fed）9月利率會議暗示將維持更長時間的高利率，刺激10年期美國公債殖利率衝上近20年來的高峰，各類債券ETF基金全面走跌，美元計價投資級企業債卻顯得抗跌。面對市場新動態，手上已有債券或債券基金的投資民眾，該如何透過哪些觀察要點，更安全配置及掌握投資部位？

《市場觀測站》在先前節目中曾分享關於債券投資的關鍵指標與投資債券的正確態度，近期美國10年期公債殖利率持續走高，債市大熱，也有更多聽眾回饋希望能更深入了解債券部位的掌握心法。因此這一集再次邀請滙豐財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部資深副總裁李勝凱Victor與我們分享，配置債券部位之後，怎麼知道手上的「甜瓜」還是不是可口？要如何觀察「賣出」的訊號？

Victor指出，投資人買進債券之後，若要評估該部位是否安全或觀察價格的可能變動，可以從「會影響債券價格的最大因素」切入，包括利率走勢及公司信用變化。

以利率走勢為例，美國聯準會（Fed）9月會議停止升息，滙豐財富管理預期，聯邦基金利率目標區間將停留在5.25％～5.50％的高峰，直至2024年第三季。美國利率觸頂有助降低風險溢價，對風險資產未來六個月回報有利。基於美國核心通膨正持續放緩，創造出降息空間，滙豐財富管理認為，聯準會將在2024年第三季和第四季共降息兩次，每次25個基點。

至於公司信用的變化，可以關注企業債發行者的發行人信用評等、評估發行人的信用狀況或償債能力，市場是否傳出調整的看法、公司發布的財報是否如預期，因為公司治理明確的企業，在財務上不應有太多意外消息。Victor強調，如果發債企業沒有發生違約，投資人至少可以拿回本金，如果發不出利息給投資人，企業就有違約之嫌，一旦發生違約清算，後續將衍生不少麻煩問題。

市場觀測站｜跟上債市熱潮後 注意這些指標更能抱穩抱心安

此外，Victor建議，投資人可以學習認識總體經濟的相關指標，包括通膨走勢、非農就業數據、失業率、服務業採購經理人指數等每月固定公布的景氣相關指標。他舉例，影響聯準會是否繼續升息的主因、官員們口中的「Data-Driven」，就是來自通膨及勞動力市場的最新數據。

從全球資金流向觀察，也可以掌握哪些類別的資產在市場當紅。截至9月下旬，全球整體債市連25周買超，熱度大幅超越股市。若細部了解，會看到「非投資等級債」其實僅有連3周買超，再分各區域來看，歐洲非投資等級債連8周賣超，新興市場當地貨幣計價債也呈現連8周賣超。

Victor指出，美國債券市場約占全球債券市場的40％，相較於第二大的歐元債券市場（僅占20％）多出一倍，美元債券因市場較大且交易對手多、流動 性較高，長期來看仍然表現較好，在市場上更有吸引力。

其次，海外債券均是直接以該幣別進行投資，如以當地貨幣計價，投資人的匯率風險在於換匯、購買時的匯率變動，債券本身並不含匯率風險。但是，一談到流動性、籌碼規模，美元計價的美國債券商品永遠無敵，即使國際信評機構惠譽（Fitch）今年8月調降美國主權評等，近日再傳出美國財政問題恐讓政府關門，滙豐迄今仍維持美國政府債的中性觀點。

Victor表示，過去 20 年來，美國財政和債務問題的治理標準不斷受到侵蝕，國會反覆出現債務上限僵局、及最後一刻才通過協商方案的現象。目前美國債務占GDP比重處於高水平，預計未來幾年都將保持在高水平。

而惠譽對美國評等降級，雖對國家聲譽造成打擊，但此前市場已有先例，普遍預期影響不大，且 美元仍是全球最大的儲備貨幣，市場規模和流動性無可爭議，因此滙豐對美國投資級債券持續保持積極看法，因為從歷史角度來看，其估值仍然引人注目，並為投資者提供了可鎖定高吸引力收益率的機會。

在本集節目最後一部份，Victor說明與一般投資散戶更相關的「債券基金」，其投資思維和單一企業債券有所不同。

從市場、銷售端可以看出，債券型基金依種類區分為政府公債基金、投資級公司債券型基金、非投資級公司債券型基金、新興市場債券型基金等。債券型基金的交易門檻較低，可以較低金額投資多種債券，且由專業經理人管理，可為投資者分析債券標的、調整布局、分散風險。