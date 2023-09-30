存股族新歡 月月配ETF正當紅 投資前不可不知的三件事

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根據《財訊》報導，復華台灣科技優息月月配ETF，被熱愛月配息、愛避稅的投資人看上，在9月除權息前，五天內躋身台股第3大高股息ETF，效應還在持續擴散。

台股近期進入修正，但盤勢最穩的不是這幾年最熱門的高股息ETF，而是「月月配」高股息ETF（交易所交易基金）。

國內首檔月月配ETF——復華台灣科技優息（00929）自上市以來，不僅每月配出高息，日前也迅速完成填息，上市不到四個月，規模數便突破700億元；接下來，還有兩檔月月配ETF也即將開募，到底月月配ＥＴＦ是在紅什麼？

《財訊》報導指出，9月18日，規模逾350億元的元大台灣高息低波（00713）、145億元的群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣優選高股息（00915）、大華優利高（00918）等四檔台股高股息ETF進行除權息，大盤因而承壓，爾後這4檔ETF也一度呈現貼息。

此時只有復華台灣科技優息ETF因9月19日除息、9月18日是最後買進日，投資人為搶進收高息，在5個交易日內湧進141億元，不僅將其規模推上7百億元，也搶下當日ETF成交量第一；隔天的除息日開盤再上演秒填息，成交量拿下當日最高。

具兩大優勢 月月配成爆款

搶這一波能有多少股息進帳？《財訊》也發現，根據公開資料顯示，這檔復華台灣科技優息今年6月才成立，正好搭上7、8月的除權息旺季，因此每個月都能配出每股0.11元的高利率，換算單月股利殖利率超過0.6%，推估全年收益率超過八%。而且該ＥＴＦ配息來源不只股利，還有價差，其追蹤指數「台灣上市上櫃科技優息指數」過去五年年化報酬率高達15.9%。

換句話說，這檔復華台灣科技優息自上市至今的表現，不僅讓投資人每月有現金入帳，還有雙位數的價差可賺，帶動投信業界掀起「高股息」加「月月配」旋風。

10月16日，兩檔月月配的ETF——中信成長高股息ETF（00934）和台新台灣永續高息中小ETF（00936）將同時開募。

其中，根據《財訊》報導，中信成長高股息ETF在選股時，更強調成長機會與高填息；至於台新台灣永續高息中小ETF則是在永續、高息之外，唯一訴求「中小」的ETF，與市場同儕持股重疊率在2成以下，可補足投資人在中小型股上配置的不足。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，中小型股相對大型股成長潛力大，長期表現勝過大型股，同時加入永續與高息，篩選出財務體質穩健、獲利穩定的公司，長期股價表現突出，波動亦相對穩定。

理解三件事 釐清配息來源

到底為什麼月配能比季配、年配更能打動這麼多投資人？《財訊》分析，首先，當然是每月都能有現金流。過去大家把資金放在房市裡固定收租，為的就是穩定的每月收入；但近來政府積極打房，對於持有多戶房產者愈來愈不友善，「月月配ETF」便打中這群人的需求，如果都能如計畫中順利進帳，可說是比當包租公還輕鬆。

第二，這個現金流相較之下被課稅的機率更低。為什麼？中國信託投信指出，由於二代健保課徵門檻為每筆2萬元，月配息更為分散，因此相較於年配和季配商品，能降低遭課徵補充保費2.11%的機會。以復華台灣科技優息來說，以其股價17元換算，由於是月月配，只要投資總額在309萬元以下，每筆收到的股利就不到2萬元，因此即可免稅。

但若是季配的國泰永續高股息（00878），以其股價20元換算，由於是季配息，投資總額必須低於148萬元，每筆股息才能低於2萬元，否則就要被課補充保費。

此外，《財訊》報導指出，若配息來源是資本利得的部分，也不需要課稅。黃鈺民說明，月月配ETF有兩大配息來源，分別為股利收入與已實現資本利得，而台新永續高息中小ETF的成立時間非台股除權息旺季，預計初期配息來源會是已實現資本利得成分居多，而資本利得是不課稅的。因此對於高資產需要每月現金流，且有稅務規畫的投資人來說，月月配也能符合他們的需求。

不過，真的能夠做到每月都配發現金嗎？申購前有三件事情要先理解。第一，傳統月配息商品多為債券等固定收益商品，每月本來都有債息流入，但絕大部分的公司股票股利都是年配，也不保證配發現金；像是去年壽險股獲利大幅衰退，多家不配股利，便收不到那麼多股利。

《財訊》分析，就算經過機制設計，真的能配出每月高息，但若市場在配息金額確定公告後，才大舉湧進買盤，一旦調度不及，就會稀釋配息，反而讓長期持有者吃虧。

第二，為了因應配息前後的申贖與配發，有愈來愈多基金公司採取平準金機制來維持配息。但這也引發了疑慮。有投資人擔憂，部分ETF為了配高息，收了錢卻不投資，而是轉到平準金因應配息，不僅比率過高，啟用資訊也不透明，「等於是把自己的本金配回給自己。」

平準金規範 投資前宜了解

因此，金管會要求九月以後，只要有使用收益平準金機制配息的ETF，都要揭露其政策，而復華台灣科技優息ETF，就揭露其配息來源可能來自收益平準金。

根據《財訊》報導，即將開募的中信和台新兩檔新商品，則是沒有平準金機制。業內分析，若沒有平準金機制，為了避免配息稀釋，基金公司就必須另外從初級市場進行買賣，才能因應除權息期間的配發與申贖，但可能的副作用就是基金規模無法擴大，不利基金公司搶市占。

台新黃鈺民指出，未來若主管機關對平準金制度有明確使用規範，投信公司就會依規範修改相關規定。

第三，最重要的績效，高股息月月配ETF到底能不能打敗傳統權值型ETF？這還需要時間來驗證。因為目前看來各家選股邏輯差異甚大，且長期投資應該要看總報酬。

若只是搶短線配息，除息後即賣掉，不僅要扣交易稅，還有管理費和匯費等，各種變動都有成本。只能說，「月月拿現金」的心理感受，無價。

（文／洪綾襄）

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