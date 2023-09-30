進出AI股3個月賺1倍！他靠投資攢數千萬身家 5步驟教戰選股心法

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7年級投資達人茶米博士，頂著台大博士光環踏入投資圈，在中國與台灣都繳出亮眼的績效。 以目前大盤型態來看，他對後市看法較為保守，只能靜待反彈信號出現。

不到40歲的「茶米博士」，有著與別人不一樣的投資經歷；不但挾著台大博士的高學歷光環，更曾接受嚴格且專業的操盤訓練，並在中國的股票與期貨市場闖蕩多年，因此攢下數千萬元的身家。

從小受到父母的耳濡目染，茶米博士對投資並不陌生，到了大學時代，更和媽媽一同去上課、並遍讀投資經典，正式開啟他的投資人生。

博士班快畢業時，茶米博士參加元大寶來期貨（現為元大期貨）主辦的「海龜培訓專案」，海龜的培訓特別重視交易紀律與資金配置，一旦沒有按規定停損停利，輕則挨罵、重則減部位甚至停權。「海龜教會我的，不只股票與期貨的交易技巧，嚴守紀律與資金配置，更是我奉行至今的交易心法。」

海龜班結業後，他還特別帶領學員到上海做實戰演練，藉此發掘全方位的操盤人，「以期貨來說，中國有股指與商品期貨，種類多、部位大，股市也有一定的規模，這都有助拓展操盤人的眼界與掌控大部位的資金。」

而茶米博士在海龜中的表現一直是佼佼者，結業後留在上海，一方面自己操盤、一方面協助所屬的公司培訓操盤人。他表示，公司追求旗下基金的長期績效穩健成長、並做好資金與風險控管，「這和我在海龜所受的培訓不謀而合。」值得高興的是，他培訓的操盤人所負責的基金，在去年獲得中國較具規模、金融業獎項之一的「介甫獎」，他也與有榮焉。

用宏觀角度發掘趨勢 美中台在AI股連動明顯

直到2020年初、疫情爆發前，茶米博士才從上海回台，回歸台股操作。接下來從防疫概念股到貨櫃航運，他無役不與、收穫豐碩。到了去年初，他敏銳地察覺出市場資金正因美國聯準會的即將升息而撤出，因此大幅減碼並以期貨避險，躲過去年的升息風暴。

在海龜的訓練，使茶米博士很早就能用宏觀的角度發掘新趨勢，尤其是觀察美股、台股、陸股的連動，他指出，看起來台股受美股影響較大，但其實陸股、尤其是科技股，與美股也有一定的連動性。最明顯的例子，就是今年最火熱的人工智慧（AI）。

去年底，茶米博士就注意到ChatGPT、C3.ai與輝達 （NVIDIA），因AI在美股掀起熱潮，當時他就認為，AI是個大趨勢，全球產業與股市都會受此影響。台股中如創意（3443）、世芯－KY（3661）等IP矽智財、緯創（3231）、緯穎（6669）、技嘉（2376）等，也有底部成形的跡象，且當時大盤也已有低點愈來愈高的跡象。

他同時注意到，陸股也有些從事AI相關的科技公司蓄勢待發，尤其在每年台股農曆年前封關後，陸股通常還有一兩天的交易，這一兩天的漲跌，往往對年後的台股有指引作用。

今年他就發現，在陸股封關前一兩天，從事人臉與語音辨識的龍頭科大訊飛（002230.SZ）與積極研發AI的漢王科技（002362.SZ），竟然聯袂大漲，給了他更大的信心。

既然美中台在AI股連動趨勢明顯，依據他的投資五心法，年後一旦他追蹤的台股出現放量長紅的波段起漲信號時，他便毫不猶豫地進場、加碼並持有，持股3個多月就獲利超過1倍。

循大盤方向順勢而為 利多、量大不漲就應該減碼

直到7月以後，這些公司陸續公告不錯的營收、獲利數字，成交量大增、股價卻不漲時，茶米博士認為「利多不漲、量大不漲」，符合他開始減碼的標準，加上當時加權指數同樣出現量大不漲的跡象，於是開始逢高獲利了結，現在來看，正是賣在相對高檔區。

研判大盤方向、順勢而為是茶米博士操作的第一準則，他透過型態、價量、均線等工具，分析大盤目前趨勢。從型態來看，將大盤7月下旬時的16859低點畫一條水平線，自8月初以長黑跌破這個低點後，一直無法有效站回這條水平線之上，加上陸續跌破月、季線等中長期支撐，中期頭部已經成形，資金進場意願愈來愈低，成交量也逐漸萎縮，形成惡性循環。

既然行情已有走空疑慮，茶米博士目前的建議是多看少做，「行情有好有壞，好的時候要迅速跟上浪潮，壞的時候要冷靜休息，才能有事半功倍的效果。」

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