充電樁族群概念股漲多拉回 專家曝買點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

電動車翻倍成長 供電基建不能少

兼具重電及充電樁雙重題材的中興電，在認列官司損失後大幅壓回，近期反彈上月線，整理良久的重電及電動車充電股有機會再展風華。

全球力拚淨零碳排，發展電動車取代燃油車，但電動車市場要起來，充電樁是必要的建設，試想，車子開到一半，沒電了怎麼辦？電池的續航力及充電方便與否？是民眾購買電動車最大的考量。

國內電動車加速增長 車樁比也快速提升

所幸國內民眾對於環保普遍有共識，購買電動車意願逐年增加，根據統計截至今年六月底，電動車登記掛牌數為46919輛，比去年增加22915輛，年增95%，截至今年第一季為止，全國公共慢充樁有6028槍、快充槍1724槍，與歐盟建議的車樁比10:1相較，已初步達成目標。

為加速充電樁普及，交通部在今年八月祭出「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，斥資9.8億元，預計於今明二年補助地方政府及交通部所屬機關建置公共充電樁慢充4,000槍、快充400槍，來推動充電樁的設置。

事實上，今年三月，高公局已開始高速公路15處服務區充電站建置及BOT營運轉移案，以三階段方式串連國道充電路網，共吸引多達15家廠商競標，盛況空前。

綠能產業向來是政府推動的重點，為實現2025年再生能源佔比20%的目標，政府全力衝刺太陽能、風力發電等產業，相關概念股也一度走強，像是離岸風電的永崴投控、水下設施的世紀鋼，2020年總統就職前後都曾大漲一波，適逢2024年總統大選前夕，在政策推動下，儲能及充電樁概念股可望成為下一波綠能主軸。

充電樁概念股漲多拉回 注意落底轉強佈局時機

充電樁概念股包含台達電(2308)、中興電(1513)、飛宏(2457)、士電(1503)、東元(1504)、華城(1519)、台泥(1101)、亞力(1514)等在今年四、五月走強一波，隨後市場資金轉移AI概念股，充電樁概念股沉寂近四個月，目前股價都已來到低位階，投資朋友可以在股價落底轉強時伺機佈局。

中興電含有重電及充電樁雙重題材，重電部分，台電推動強韌電網，345kV氣體絕緣開關(GIS)唯一國產化評鑑合格廠商，在手訂單達340億元，訂單能見度看到2026年。充電樁部分，以自有品牌iCharging前後拿下高速公路服務區一至三期(B案)共計16處服務區充電站經營權，108格充電車位，建置16MW充電網路，可說是高速公路充電樁標案的最大贏家。

不過，中興電因捲入雲豹八輪甲車「動力底盤系統」採購弊案，遭沒入20億9,916萬元，Q2認列損失，每股虧損1.42元。上半年合併營收107.71億元，本業淨利26.26億元，稅前淨利5.45億元、EPS為0.12元。

由於Q2認列損失，股價在7/19、7/20連二日跌停，之後股價一路走弱，回檔修正近30%，截稿前收在100.5元，跌破月季線，九月份外資、投信同步賣超合計一萬多張，官股伺機買進5000多張，KD值在10以下，有超賣現象，要進場的朋友靜待落底轉強。

華城同樣是重電、充電樁雙重題材。重電部分，500kV變壓器受惠於美國維吉尼亞州電力公司，至2025年前每年訂單金額至少20億元，今年七月又拿下台電4,720具亭置式變壓器標案訂單，金額11.29億元。前七月EPS達3.86元，已超越去年全年的3.21元。

充電樁部分，旗下華城動能攜手國際車廠，包括Mercedes-Benz、KIA、LEXUS、Toyota、PEUGEOT、OPEL歐吉汽車、MG等搶攻充電設備。同時，積極布局新建住宅充電樁，目前在全台有DC 30 座充電樁、AC 330 支充電樁，遍及110個據點，設備連線總功率可達5765kW，市占率約3-4成，暫居領先地位。

截稿前，華城股價拉回來到236元，季線有撐，多頭格局仍未改變，九月外資買超2158張，投信賣超5945張，KD值12、MACD綠柱縮短，可逢低進場。

飛宏原為電源供應器大廠，2020年跨入車電產業，並轉投資馳諾瓦科技研發生產充電樁，目前在台灣、越南、日本有工廠，充電樁已出貨3萬多座，擴及全球35個國家，馳諾瓦2022年營收18.78億元，成長4.88倍，同時也帶動母公司飛宏營收大躍進。

飛宏的充電樁技術具備競爭優勢，已可提供到 360KW 功率，媲美國際大廠水準，目前正積極開發 720 KW 功率產品，看好充電樁市場，台泥參與飛宏私募，砸15.1億入股飛宏，台泥DAKA園區設置的充電站，即是用飛宏的充電樁。

飛宏前 7 月累計營收 73.22 億元，年減 2.9%，股價八月份反彈一波，目前修正來到60.9元，九月份外資持續賣超5589張，修正幅度達30%，KD值為11.5，已在相對低檔。

（蔡武穆）

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。