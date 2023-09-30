銅箔基板AI伺服器產值翻六倍 分析師點名這類股有看頭

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台灣自1996年民選總統後，歷任為李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文，共出現三次政黨輪替，每次都是八年替換，恰巧每八年的政權都在台股的歷史上留下重要的痕跡，例如2000年、2008年、2016年，正好分別是李登輝交棒給陳水扁、陳水扁交棒給馬英九、馬英九交棒給蔡英文，明年一月又是總統大選，會歷史重演嗎？

或許有人會說，2022年雖然不是政權交替的年份，但拉回整理近六千點，可不可以算是提前反映了？也許吧，但今年因為又反彈到了17463高點，距離18619高點僅差-6.2%，可以說撫平了拉回修正的傷口，因此仍要提防台股「每八年政權交替」的魔咒。

又或許有人會提出，萬一這次政黨不輪替呢？這倒是個好問題，不過筆者猜想，不論是誰繼位，應該都會希望將來卸任的時候，股市處在相對高位，留個經濟搞得還不錯的名聲吧，從這個角度來看，萬六附近算台股的相對高基期吧，挑戰未來的難度還真不小。

九月二十二日加權指數跌破半年線支撐後創16202低點，成交金額萎縮到2388億元，截至二十二日為止，九月份累積下跌290點，如果九月份收跌，那就是從去年12629低點開始反彈第一次連續兩個月收跌，在波浪定位上，17463高點很有機會是Ｃ浪拉回的起點，考量18619點跌到12629點與12629點漲到17463點都是花了九個月，因此合理的推估17463點之後至少修正九個月，也就是明年的五月。換言之，今年的旺季不旺雖然進一步去化庫存，但期待需求回溫也得等到明年的第三季，要如何撐過漫長的九個月，是多頭最頭痛的議題。

第四季是消費旺季，市場正在等待感恩節與聖誕節的需求，但通常隔年第一季營收開始下滑，所以炒題材的元月效應會跟董事會的除權息預案一起炒，問題是在Ｃ波拉回修正的時候炒除權息，會遇到棄息賣壓，去年的第二季就是範例。

Microsoft 365 Copilot上線

輝達的GPU熱賣能不能支撐明年上半年的淡季不淡，這是多頭的一個機會，但更重要的是，微軟定九月二十六日Copilot隨Windows 11更新後推出，Microsoft 365 Copilot將於十一月一日起向企業用戶提供服務，每月30美元，比Office 365訂閱價格高83%，這無疑是AI科技革命浪潮的里程碑，Microsoft 365擁有1.6億用戶群，Microsoft 365 Copilot將全產品線接入GPT，微軟AI應用能不能化為實質的商業獲利模式，將決定現在輝達熱賣的GPU是不是類似千禧年網路基礎建設的過度提前透支需求。

其他準備將AI應用收費的企業還有Adobe、Salesforce和Zoom，其中Adobe已經宣布螢火蟲AI全面投入商用，推出了4.99美元/月/100個積分的訂閱計畫。

在等待微軟的AI商業應用變現計畫是否成功的等待期，多頭可能鎖定籌碼股來維持人氣，盤面上較具人氣指標的個股矽統、威盛、中砂、楠梓電、金像電、南電、聯均、力旺、前鼎、台燿、材料-KY、愛普。

銅箔基板AI伺服器產值翻六倍

由於AI伺服器CCL價格為一般伺服器的五到十倍，銅箔基板在AI伺服器產值，將是一般伺服器的六倍，可以發現PCB族群的走勢較為整齊，例如金像電、台燿、定穎投控、聯茂、富喬、敬鵬、楠梓電、精成科、毅嘉、博智、瀚宇博、競國。

金像電受惠AI伺服器switch board出貨成長，未來還有GPU板(UBB板)、GPU加速卡(OAM)訂單在望，動能可持續至2024年。台燿在通用基板材料產品上，通過全球最大AI伺服器供應鏈認證。博智主要生產伺服器板(65%)及IPC板(35%)。楠梓電處分持股滬電股份1500萬股，可為楠梓電帶來處分利益約近10億元台幣，約貢獻楠梓電EPS近5.5元，最快可在第三季進行處分認列獲利。

此外，2023年各類終端應用中僅汽車成為一枝獨秀，可望較去年成長，車用PCB突破20%營收占比的公司包括健鼎、定穎、燿華、敬鵬、高技，其中以敬鵬的85%比重最高。

（林修鋒）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。