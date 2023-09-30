節後變盤？股海老手三大選股策略全揭露

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台股大盤與OTC指數跌破半年線，令投資人忐忑不安，但月、季線逐步向上揚的半年線靠近，在三線糾結變盤前，較大盤強勢的個股，有聰明資金進駐，真金不怕火煉，待新台幣匯率守穩32元以下、指數量增價揚突破整理區間，台股將展開第四季全新的行情。

現階段要追蹤聰明資金的關愛眼神，可以把握以下三大選股要訣：

1.產業趨勢明確個股未破半年線

2.仍在月線上的強勢股

3.政策操盤手近日著墨逐步增多者

季線號稱是生命線，那麼半年線應該就是90%的多頭最後一道防線，大盤指數九月二十二日一舉摜破半年線，把六月以來漲升幅度侵蝕大半，悲觀哀愁者認為行情下彎難轉圜，樂觀者則認為正是回檔進場撿便宜時刻，但無論如何今年適逢大選年沒有悲觀理由，理周投研部提出揀股三式供投資人參考，一是個股產業趨勢明確半年線未破者；二是仍在月線上為強勢股者；三是政策操盤手近日著墨逐步增多者。

上週美聯準會如預期未升息，但卻透露年底前為壓抑通膨不排除再升息機率且無降息任何時間提示，造成美股重挫，台股也因此摜破半年線，週一(25日)指數則在防線上下震盪，所謂危機就是轉機，投資股市也是如此，如果指數永遠在高檔政策的手如何介入呢？

觀察台積電何時收復半年線 注意台幣匯率守穩在32元以下

投資人可從三訊號觀察大盤反彈契機，一是權值股台積電(2330)走勢，個股永遠是大盤先期領先指標，此次也不例外，率先跌破半年線，隨後指數才跟著摜破，因此台積電重新站回半年線且量能逐步增加有上攻態勢時。

其次是，美聯準會升不升息對匯率影響，也代表外資短線操作多空行為，匯率目前在32元附近徘徊，若能守穩在32元以下，表示外資並無長線脫逃的計劃，若破32.5元則需留意是否造成股市動能失血的情況發生，以2022年為例，因美升息外資整年淨匯出高達4100億元，造成股市下探到12629低點，因此觀察匯率回穩且開始向升值方向前進時，代表指數反彈契機出現。

另外，就是量能變化，只要日成交量在2500億元以上，代表人氣未散，只是呈現觀望心態，尤其進入大選活動期間，政策操盤手的動作也是值得觀察的指標，以六月AI題材發酵指數開始攻漲時，八大官股行庫幾乎是賣多買少，最多在六月十三日賣超金額達近137億元，進入九月後只要指數跌，八大官股行庫的買超動作不停歇，近日回測半年線時也都有單日買超額30億元以上水位，甚至達70億元以上規模，顯見護盤力道不弱。

當然現階段很多人認為大盤指數回測半年線時最好是選股不選市，但大勢若不好個股表現也不會太亮眼與走得長遠，因此本期理周投研部挑股將以技術線型為主，畢竟線型走勢較不會騙人，且與大盤指數的牽動較直接，提供投資人參考。

一是個股產業趨勢明確半年線未破者，以台積電為例其所處AI產業趨勢相當明確，不過，因占其營收比重目前仍不高，加上即使AI訂單湧入，先進製程的產能線仍不符需求，預期要到明年這個現象才能解決，也因此股價率先跌破半年線，若相關個股只要不破半年線者例如奇鋐(3017)，表示個股基本面比龍頭股來得強與好，也代表大勢反彈時，會呈現領漲的走勢，當然這不局限在AI族群，包括網通、電動車供應鏈或生技類股等，只要秉持上述原則在半年線上挑選個股應該不會太離譜。

二是個股仍在月線上未破者例如昭輝(1339)，代表個股不僅基本面逐季轉強，且多頭資金保留實力等待機會，一旦大盤反彈，個股會成為盤中強勢股，很可能波段漲勢凌厲，隨著指數攻漲不回頭，這類個股投資人需快狠準，否則會搭不上這班上漲列車。

三是政策操盤手近日著墨逐步增多者，今年因適逢大選年，第四季進入大選活動期，政策操盤手若讓經濟櫥窗股市難堪那麼就不用混了，當然選權值股護盤是最簡單的模式，不過，操盤手除了穩定大盤外，也肩負績效評比，因此可以觀察政策操盤者近日逐步買超個股，例如京元電(2449)、東陽(1319)與台燿(6274)以及健鼎(3044)，前述四檔東陽與台燿在大盤回測半年線時股價都還在五日線上，而京元電與健鼎則破月線後快速站回。

雖然大環境各項經濟數據不是很好看，但有一值得慶幸的是谷底形態卻很明顯，不是常說股價買其未來性嗎？如果真是如此，那麼此波回測半年線就是最佳買點了，揀股邏輯已提供給讀者，預祝投資順利並敬祝大家中秋節快樂。

（陳春霖）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。