2％通膨目標可能回不去 低利率環境難再現

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加權指數跌破半年線支撐，壓垮多頭的是聯準會釋出明確的利率將更高、更久的訊號，市場解讀為中性利率已經較2019年疫情前更高，暗示著2008年後的超低利率環境一去不復返，更高更久的高利率終將壓縮科技股的長期本益比。這是聯準會主席鮑爾在傑克遜霍爾全球央行年會後首次對於中性利率給出方向性指引。

FOMC仍有上調利率空間

在2007-2009年經濟衰退和金融危機之前，經濟學家曾認為美國中性利率在4%-4.5%左右。扣除2%的通膨後，實際中性利率為2%-2.5%。2013年從4%降至2019年的2.5%，即扣除物價因素後的實際中性利率為0.5%。

美國聯邦基金利率目標區間已來到了5.25%-5.5%，九月FOMC點陣圖雖然長期利率的預期中值仍為2.5%，但十九名聯準會官員中已有五人認為長期利率會在3%或以上。

在最新的經濟預估中，聯準會官員們預計，到2026年美國經濟的長期成長率為1.8%，失業率為4%，通膨目標為2%。官員們認為到2026年底的聯邦基金利率將為2.9%，暗示中性利率預期值開始往上調，代表FOMC仍有上調利率的空間，而且可能不止一碼。關於中性利率的水準，鮑爾認為只有到達那裡才能知道。

美債殖利率維持高位 壓縮股市回報率

九月二十九日美國公布八月PCE物價報告，這是聯準會最偏愛的通膨指標。由於勞動力市場仍然強勁，如果個人支出和核心PCE資料中的任何一項或兩項數據出現意外上揚，都將提高聯準會十一月升息的可能性。市場預期八月PCE物價指數年增率上漲3.5%，較前值3.3%上升，核心PCE物價指數月增率預期維持0.2%的增速。

在疫情發生之前，聯準會擔心的是通膨率低於2%，難以刺激支出，並可能導致通縮，這也是聯準會在2008-2015年期間維持零利率的原因。

從這角度來看中國，目前中國的利率為3.45%，逐漸與美國的中性利率靠攏，而中國的通膨率在走出疫情之後卻掉在1%以下，甚至四月之後處在0.2~負值之間震盪，的確是有點令人擔心陷入日本式的通縮，中國仍有調降利率的可能。

反觀美國當下，聯準會更擔心通膨率持續高於2%，並傾向更久的高利率，換言之，美債殖利率或將在相當長時間內維持高位，這可能是新常態，意味著股市的回報率將被壓縮。事實上，目前利率期貨市場將十年後的利率鎖定在3.75%左右。

跟隨聯準會 台灣利率還可能上調

台灣央行在第三季理監事會上強調緊縮貨幣政策會維持更長時間。央行總裁楊金龍指出，過去台灣長期物價維持在1%附近，是low and stable(低且穩定)的水準，但近幾年接連發生美中貿易戰、COVID-19疫情及俄烏戰爭，2021年、2022年通膨率分別達1.97%、2.95%，央行並預估今年通膨率為2.22%，即便明年通膨回落至2%以下，如果物價長期平均水準從1%提高到1.5%，央行仍必須審慎關注。

事實上，央行的擔憂很有可能成為新常態，光是美日歐中等尋求半導體自給自足，成本墊高之外，北溪一、二號油管的停用，象徵著低成本能源已成過去，基於美台利差需維持在一個動態平衡狀態，聯準會更高更久的利率展望，也代表台灣的利率還有跟隨聯準會上調的可能性，假以時日，或許可以看到台灣與中國的利率形成價平，甚至黃金交叉。

車用下半年旺季 美國大罷工推高價格

九月十五日開始的美國汽車工人聯合會(UAW)罷工目前仍在進行中，二十二日美國汽車工人聯合會主席Shawn Fain表示，罷工範圍將擴大到通用汽車和Stellantis在美國二十個州的三十八個零部件配送中心。

在一片消費性電子去庫存的聲音中，車用零組件是今年維持成長的產業，美國汽車行業罷工可能推遲汽車行業從新冠疫情造成的供應鏈中斷中完全復甦的時間。美國汽車行業的大罷工愈演愈烈的態勢，可能會抑制美國汽車生產並推高汽車價格。

觀察整車的中華車、裕隆、汎德永業的股價表現不錯，汽車零組件個股走勢也相對強勢，昭輝、帝寶、耿鼎、光隆精密、宇隆、堤維西、定穎投控、東陽等，其中以北美AM市場為主的堤維西、東陽股價頻創新高，在美國前兩大汽車保險公司State Farm開始全面使用AM廠撞車零件提供換修，進入到下半年傳統旺季又遇上汽車業大罷工，頗有搭上話題的感覺。

新的勞資遊戲規則 正在改變

美國汽車工人不僅要求加薪36%、改善工作保障、增加退休人員薪資，還要求每周工作三十二小時，也就是每周工作四天。如果美國汽車三大巨頭讓步，那麼美國汽車工人的平均每小時勞動力成本將提高到136美元，意味著底特律汽車三巨頭的薪資成本比特斯拉高出二倍。

UAW大罷工對於全球最重要的影響不在於成本提高如何影響通膨的黏著度，而是如果汽車工廠可以一周工作四天，那麼其他的工廠也可以工作四天，既然其他的工廠可以工作四天，那麼各行各業當然也可以工作四天，多好，以後就不用為了彈性補班而吵。

汽車工人會爭取一周四天，當然也跟疫情期間的遠距離上班上課有關，儘管汽車工人無法遠端上班，但是在疫情期間，縮短去工廠的天數、增加待在工廠的時間，多出一天在家陪小孩的彈性時間，卻是實實在在發生過的經驗，工人們提升的生產力，也提升了生活品質。

疫情根本上讓所有人對於工作、生活如何平衡有了根本上的改觀，即使這次勞資雙方談判UAW工人未能如願，但一次不成，那就兩次，兩次不成，那就三次，新的勞資遊戲規則正在改變中─每周工作四天，每天工作十小時。對於資方來說，這意味著至少多僱用25%的工人來維持目前的生產計畫。

拜登最新民調 就任以來最低

選舉年搞罷工是最恰當不過的選項，拜登接受UAW老闆Shawn Fain的邀請九月二十六日將前往底特律，川普也去，兩人會激辯嗎？不知道，但這將影響幾十萬張選票，候選人當然要去湊一腳，尤其是拜登的民調正處在史無前例的低潮。

根據NBC九月十五日到十九日的最新民調顯示，74%的登記選民表示，他們對八十歲的拜登精神和身體健康狀況不適合連任總統，表示嚴重擔憂(59%)或中度擔憂(15%)。對於拜登可能知曉或參與兒子亨特的商業交易(包括涉嫌財務不法行為和腐敗)，表示嚴重擔憂(45%)或中度擔憂(15%)。

僅有37%的選民支持他對經濟的處理。整體來說，拜登在登記選民中不支持連任為56%，這是他擔任總統以來最低的民調。

（洪寶山）