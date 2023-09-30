台股谷底現 元大金、文曄等17檔17檔三多股 反攻急先鋒

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17檔三多股

台股中秋節假期休市期間，港股、歐股及美股頗有表現，重量級AI股輝達站穩10日線，更往月、季線挑戰。法人指出，台股透露築底跡象，元大金、文曄等17檔坐擁基本面、技術面與籌碼面三多的強勢股，是下周領台股上攻月線的先鋒。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股傳統上具有強者更強勢、弱勢更弱勢的兩極走向，主因法人資金有成群結隊進場的習性，隨著技術面、 籌碼面趨於正向，順理成章會再吸引新一批資金進場卡位，股價往往呈現一波到底，期間雖經歷幾天的劇烈洗盤後再發動攻勢，最近期代表性個股是輝達帶領的AI伺服器供應鏈走勢，之前則是投資人熟悉的長榮、陽明、萬海的航海王年代。

展望10月投資策略，黃文清、元富投顧總經理鄭文賢表示，台股加權指數目前月、季線空頭排列，但具有題材、基本面個股表現不差，建議挑選月、季及年線多頭排列且近十個交易日三大法人買超的個股，計有元大金、文曄、大聯大、至上、正新、亞翔等17檔，可做為10月布局的參考。

文曄、大聯大、至上為IC通路，熱門股是文曄宣布以38億美元現金併購加拿大Future Electronics，股價從宣布至今已經上漲52％，28日收盤為111.5元，市場看好併購效應將在明後兩年顯現，趁著股價走揚之際決議辦理現金增資，每股暫訂70～100元間。

大聯大也靠著國內高股息ETF的布局加持下，股價28日收在60.6元，不但已填息更有望突破61元前高。

至上今年上半年每股稅後純益（EPS）為1.51元，法人估今年EPS有望達4元，以去年八成的發放率概算現金殖利率達5.8％左右，也是當今高股息ETF偏愛的布局方向。

亞翔為專業半導體廠務公司，股價拉出日K連五紅，漲勢強勁，外資連五買為最大功臣，營運表現高度連動半導體資本支出及半導體廠之新建廠計

畫。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股進入總統選舉行情，市場不缺資金活水，部分法人資金偏愛布局高股息個股穩健領股息，部分則偏好高成長性的個股，建議投資人可攻守兼備，布局強勢的金融、傳產及電子股。

（相關新聞見A2）