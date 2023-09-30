年底不再升息?美8月核心PCE增幅 兩年最低

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美國今年核心PCE增幅變化

美國商務部29日公布最新聯準會（Fed）青睞的通膨指標：8月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增3.9％，創兩年來最小增幅，示Fed打擊通膨努力逐漸奏效，增強市場信心，認為Fed可能年底前不再進一步升息。

受到PCE數據表現強勁帶動，美股主要指數在第三季最後一個交易日開盤走高，其中那斯達克指數上漲近1％表現最亮眼。美元指數則大跌0.4％到105.78。

美國商務部表示，扣除波動劇烈的食品與能源項目後，8月核心PCE年增3.9％，低於7月經修正後4.3％增幅，且創2020年底最小成長幅度。月增率為0.1％，也略低於市場預期的0.2％。

8月整體PCE年增率3.5％，雖較7月3.4％小幅加速，但已在市場預期。分析師解釋整體PCE再度升高，反映能源成本增加。

據美國能源署發布數據，8月汽油價格加速攀升，該月第三周曾觸及每加侖3.984美元高點。但美國潛在通膨壓力逐漸消退。

本周Fed多名官員談話，聲稱仍有必要再度升息，之後維持利率，以讓通膨回到目標，但8月PCE發布後，投資人樂觀預期美國抗通膨之戰已獲勝利，Fed可能改變心意不再繼續升息。芝商所FedWatch Tool最新動向指出，投資人目前押注Fed11月與12月例會維持利率不動機率將近90％與68.8％。（相關新聞見A4）