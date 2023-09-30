經濟趨於穩定 IMF：陸全年增長可達約5%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期各機構對大陸 今年GDP增長看法

8月多項經濟數據偏好，部分機構近期上調大陸今年經濟成長率預測。國際貨幣基金組織（IMF）28日表示，近期數據反映大陸經濟有趨於穩定的跡象，預計2023年經濟成長率可達約5％，亦即達成大陸官方5％左右的目標值。

綜合外媒29日報導，近期包括IMF在內的多家機構，陸續發表對大陸2023年GDP增長看法，普遍上調預測且認為會達到官方目標。IMF發言人Julie Kozack於28日在例行記者會指出，IMF仍認為大陸2023年可實現5％左右的增長，但受到人口不利因素與生產率增長放緩影響，中期經濟增長將放緩至約3.5％。

Julie Kozack指出，IMF認為大陸有可能在中期內達到更高增長，但大陸政府應抓住機會，透過短期的宏觀經濟政策支持，及中期的結構性改革，達到經濟再平衡。詳細預測將在10月10日摩洛哥舉行的IMF—世界銀行年會期間公布。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）9月中旬受訪時曾經指出，目前環境下，大陸傳統向基礎建設注入更多資金的方法恐效果不彰。她力勸大陸政府應運用政策空間，把增長模式從依靠舉債的基建及房地產，轉向刺激本地消費。

大陸日前公布8月份工業生產、消費等數據皆優於預期，加上新增社會融資大幅回升，市場對大陸經濟看法轉佳。畢馬威中國（KPMG，台灣稱安侯建業）日前指出，在大陸下調政策利率、穩增長政策支持下，預料效果將在下半年逐步顯見，2023年大陸經濟增長有望達到5.5％。