美政府關門10/1恐成真 專家：投資人警戒

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美國民主與共和兩黨對2024年預算案有嚴重紛歧，外界擔心聯邦經費耗盡將在30日午夜再次上演政府關門戲碼。儘管從過去經驗來看，對金融市場衝擊有限，但專家警告這次不能心存僥倖。

為避免政府關門，由民主黨主導的參議院提出為期七周的臨時撥款計劃，維持政府全面運作至11月中旬，讓國會有更多時間達成從10月1日展開的2024年度預算案。但共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）拒絕讓該計劃提交眾議院表決。

共和黨議席過半的眾議院繼續就四政府部門為期一年撥款法案修正案表決，但修正案不太可能被參議院批准。局面僵持不下，聯邦政府早在28日開始通知各部會為關門做準備。

日前，高盛經濟師Jan Hatzius指出，聯邦政府10月1日關門的機率達90％，停擺時間則可能持續兩到三周。

過去十年，美政府因經費耗盡關門四次，但多持續一兩天後，兩黨妥協、恢復運作。僅川普政府時因美墨邊境圍牆爭持不下，美政府停擺35天，創最久紀錄。

Ned Davis Research資料顯示，若美國政府停擺逾9天，標普500指數接下來一個月平均跌幅0.7％，但三個月後平均上漲2.8％。停擺結束後一個月和三個月各平均漲0.5％和1.5％。花旗全球財富首席投資策略師Steven Wieting表示，政府關門影響美經濟和金融市場走向機率極低。

但三大信評機構裡唯一維持美國頂級信評「Aaa」的穆迪警告，停擺可能傷害信評。另有專家示警，投資人別對這次政府停擺掉以輕心，美基準利率逼近20年高點，停擺影響美股上漲動能。