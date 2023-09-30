黃金長假出遊潮 陸頒旅遊新規救經濟

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大陸29日迎來中秋加「十一」長假，民間掀年初解封後難得的出遊熱潮，假期首日逾6,300萬人搭乘各類交通工具出遊，年增幅逾50％。大陸政府亦打鐵趁熱，29日稍晚發表旅遊新規30條放寬入境旅遊門檻，欲透過報復性出遊拉動經濟與消費成長。

綜合陸媒報導，大陸交通運輸部29日指出，連假首日當地公路、鐵路、水路、民航預計發送旅客總量達6,320.5萬人次，年增53.2％。其中，鐵路預計發送旅客2,020萬人次，年增108.2％。民航預計發送旅客217萬人次，年增143.4％。當地高速公路流量約6,600萬輛，年增43.5％。

攜程數據指出，大陸29日旅遊訂單較去年同期增長2.8倍，並較今年中旬的「五一」長假首日大增20％。攜程研究院表示，數據證明旅遊行業正進入新常態，業內應一邊迎接火爆訂單，同時提升服務品質以持續行業增長。

同時，大陸國務院辦公廳29日公布涉及釋放旅遊消費潛力與高品質發展的30條新措施，主要涉及加大優質旅遊產品和服務供給、激發旅遊消費需求、加強入境旅遊項目、提升業界綜合能力與發展、旅遊相關保障五方面。

新措施預計放寬入境旅遊限制，將提升簽證辦理效率，恢復各類免簽政策並增加免簽國家數量。同時恢復和增加國際航班，完善台港澳與外籍遊客持證件預訂門票、車票與行動支付等服務。

出境遊方面，香港旅遊界議員姚柏良預計，本次連假將有100萬名陸客赴港，當地酒店入住率將達9成。大陸民航局運輸司日前表示，連假有2,100萬名旅客搭機出遊，平台數據顯示，東京和首爾是最熱門的境外目的地。