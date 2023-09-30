前往主要內容
工商時報LOGO

黃金長假出遊潮 陸頒旅遊新規救經濟

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸29日迎來中秋加「十一」長假，民間掀年初解封後難得的出遊熱潮，假期首日逾6,300萬人搭乘各類交通工具出遊，年增幅逾50％。大陸政府亦打鐵趁熱，29日稍晚發表旅遊新規30條放寬入境旅遊門檻，欲透過報復性出遊拉動經濟與消費成長。

綜合陸媒報導，大陸交通運輸部29日指出，連假首日當地公路、鐵路、水路、民航預計發送旅客總量達6,320.5萬人次，年增53.2％。其中，鐵路預計發送旅客2,020萬人次，年增108.2％。民航預計發送旅客217萬人次，年增143.4％。當地高速公路流量約6,600萬輛，年增43.5％。

攜程數據指出，大陸29日旅遊訂單較去年同期增長2.8倍，並較今年中旬的「五一」長假首日大增20％。攜程研究院表示，數據證明旅遊行業正進入新常態，業內應一邊迎接火爆訂單，同時提升服務品質以持續行業增長。

同時，大陸國務院辦公廳29日公布涉及釋放旅遊消費潛力與高品質發展的30條新措施，主要涉及加大優質旅遊產品和服務供給、激發旅遊消費需求、加強入境旅遊項目、提升業界綜合能力與發展、旅遊相關保障五方面。

新措施預計放寬入境旅遊限制，將提升簽證辦理效率，恢復各類免簽政策並增加免簽國家數量。同時恢復和增加國際航班，完善台港澳與外籍遊客持證件預訂門票、車票與行動支付等服務。

出境遊方面，香港旅遊界議員姚柏良預計，本次連假將有100萬名陸客赴港，當地酒店入住率將達9成。大陸民航局運輸司日前表示，連假有2,100萬名旅客搭機出遊，平台數據顯示，東京和首爾是最熱門的境外目的地。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股10月重開局 專家點將18檔「翻身股」

  2. 超微、輝達領軍衝高 美股回神 台積ADR笑了

  3. 中鋼老董老實說太震撼 老謝爆這2大產業也剉咧等

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。