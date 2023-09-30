金控全年獲利 挑戰4,000億

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上市櫃金控近幾年獲利數字

金控前八月累計獲利同比已轉為正成長，去年有產險防疫險大賠、壽險淨值危機及匯損，9月後獲利基期急降，金控獲利成長可期，市場預估，若第四季沒有重大金融事件或市場劇烈波動，14家金控今年獲利有望挑戰4,000億元，即可創歷史次高紀錄。

法人預估，今年金控整體獲利雖難突破2021年的歷史新高5,806億元，但全年獲利還是有機會超越2020年的3,768億元，即挑戰歷史次高，前八月金控累計稅後淨利3,114億元，等於最後四個月每月平均賺逾222億元即可達標。

若以個別金控來看，法人最看好的就是接下來進入去年獲利低基期的壽險雙雄國泰金控及富邦金控，另看好有證券龍頭子公司的元大金控。

富邦金被看好的理由是「擺脫防疫險陰霾，獲利回歸正常」，今年前八月富邦金稅後獲利623.8億元，每股稅後淨利（EPS）4.75元，穩居金控第一，在揮別產險防疫險虧損影響，若富邦人壽、台北富邦銀行獲利持穩，富邦金全年獲利有逾800億元的實力。

國泰金控今年亦已擺脫國泰產防疫險理賠的包袱，但重要子公司國泰人壽今年匯兌成本較重、資本利得實現不如2021年，前八月國泰金累計稅後淨利546億元，EPS為3.45元，居金控第二，9月已見新台幣兌美元重貶，國壽獲利可期待，金控全年亦有挑戰破700億元的實力。

公股金控分析，未來幾個月，因為壽險及證券業去年獲利低基期，成長幅度相對銀行業為佳的情況將會持續顯現，「爆發力鐵定更明顯」。不過，銀行業的獲利可望穩定向前，也還是看好。

對於後續金融股的獲利預估，另一位法人評估，利率政策趨勢轉變下，可擇優布局金融股。其中，銀行利差展望維持高檔運行，支撐金融業核心獲利能力展望。壽險則是擺脫高基期及防疫保單影響，獲利成長可望回升。

因應未來可能轉向降息，金融族群擇股優於擇市，選股策略以資產品質佳、且具高殖利率等特性的金融族群為首選。