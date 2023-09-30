三名師：台股Q4迎有基之彈

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三名師看台股10月行情

台股9月指數跌280點或1.69％，失守月、季及半年線，下方僅剩2年及年線。展望10月，台股三名師看10月行情共識為16,800點有壓，下方支撐為16,000-16,100點左右，若恐慌急跌失守萬六是買點，第四季迎有基之彈。

台股9月有20個交易日，急拉及急跌的行情交錯，走勢波動激烈。展望10月及第四季，康和證券投資總監廖繼弘、統一投顧董事長黎方國及永豐投顧總經理李學詩等三名師指引方向。

李學詩認為，依過去台股51年資料統計，每年10月是重要轉折時間點，波段低點或波段高點落在10月的機率最高，若型態上回補5月跳空缺口15,900點，將達到跌勢滿足點，屆時將是絕佳買點，並基於AI伺服器正式出貨，台股將重啟漲勢，推估10月指數在15,800-16,700點，指數將蹲低後跳，迎接10月下旬美股財報周，其中蘋果預計10月下旬法說，蘋果iPhone15系列銷售不俗，將反應在第四季，有利於拉抬美股、台股。

廖繼弘認為，台股最後防守點為16,100點，上方壓力為17,463點與16,920點形成的下降趨勢線16,800點；空方訊息為新台幣貶值、外資賣超及月、季線空頭排列，多方支撐題材為AI供應鏈9月營收看旺、2024年上市櫃公司獲利將年增二成以上、AI應用成為下一個主流趨勢。

黎方國表示，10月台股在16,000-16,800點區間，萬六有撐，考量歐美升息循環將結束，AI伺服器供應鏈第四季營收成長動能轉強，第四季萬聖節、感恩節、耶誕節旺季消費可期，在消費旺季備貨加持，第四季迎接有基之彈，尤其美股10月中旬開始進入財報周，展望樂觀，美股偏多，有望激勵台股向上。