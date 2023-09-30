投信買不停 迎一波更大行情

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投信連41日買超台股，史上第二長，分析師表示，投信對電子股產業訊息掌握度高，建立持股水位是等待一波更大行情到來，跟隨投信壓寶股有健鼎、智邦、聯發科、廣達等。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，投信史上買超最長紀錄為2022年6月24日到2022年9月13日的連57日買超，買超金額800億元，同期間加權指數走跌並在當年的10月25日觸及12,629點波段低點落底後，開始展開幅度不小的反彈行情。

永豐投顧總經理李學詩表示，即將進入第四季，目前法人及上市櫃公司在法說會上已將營運焦點擺在2024年，短期若有國際經濟情勢的干擾及營運逆風，都無礙法人的布局策略。

以投信而言，28日投信買超台股33.72億元，為連41日買超，對照外資則是連九日賣超，顯示投信心無旁騖僅看基本面，外資是以匯市、債市走勢為參考依據。

李學詩說，今年2月16日到3月24日投信曾寫下連25日買超紀錄，迎來5月波段起漲點的大行情，目前已連41日買超似乎也預告大行情將到來。

建議投資人追隨投信腳步，在投信連41買期間為買超，有健鼎、智邦、聯發科、廣達、聯電、矽創、聯詠、京元電子、信驊、啟碁、新普、瑞儀等，以電子股為主軸，產業別以AI伺服器供應鏈為主，搭配蘋果iPhone 15系列新機以及股價跌深且2024年營運有望轉為年增的貨櫃運龍頭長榮。

富邦投顧認為，電子產業庫存雖已達健康水位，但消費端因經濟趨緩而依舊保守，最大亮點是AI伺服器供應鏈第四季開始放量，預期至2024年上半年仍呈向上趨勢，10月選股以AI為主。