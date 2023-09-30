公股銀：台股愈跌愈買

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台股近期低點來到16,202點，公股銀行投資主管分析，下半年台股低點恐有跌破16,000點關卡的風險，但4月低點15,284點有相當強支撐，因此將會趁低「愈跌愈買」，分批布局，評估台股若低於16,000點，「長線風險不大」。

整體來看，美國經濟數據顯示勞動供給緊張趨緩、失業率緩步攀升，通膨也符合預期，帶來經濟軟著陸的信號，但10年期美債殖利率居高不下，不利股市等風險性資產評價，讓美股今年以來的行情面臨漲多修正壓力。

指數方面，第三季過後，正值消費性電子新機拉貨旺季，除蘋果外，華為也再推新機，大陸十一長假前電子產業鏈仍有基本備貨需求。預期第四季台股指數區間在15,210～17,830點，本益比約12.5～14.7倍、殖利率約3.83～4.49％。

以9月底收盤16,353點來看，第四季台股上下檔可能區間都在千點以上。公股銀主管指出，在操作上，將主要鎖定股價位於低檔的科技股、金融股等族群，只要回檔就留意進場時機，並鎖定財報表現好、未來展望佳個股，即產業前景佳、營收展望優、高殖利率、低本益比等族群，同時嚴控持股水位與風險。

公股銀主管分析，目前市場多空紛雜，預計將擴大指數震盪整理區間，將強化波段操作，增加周轉率，拉高投資勝率。