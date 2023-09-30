台達備足糧草 處分泰達持股

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台達建廠規畫

十廠全發，因應未來可望再創高的資本支出，台達備足糧草，29日宣布為充實現有業務營運及強化未來拓展之營運資金，決議透過子公司Delta International Holding Limited B.V.（簡稱DIH）於集中交易市場處分部分泰國上市公司Delta Electronics（Thailand）Public Company Limited（簡稱泰達或DET）之普通股股份，共計套現泰銖84.5億元，約當於2.3億美元。

依據台達29日的公告指出，子公司DIH係於28及29日兩日處分泰國證券交易所掛牌的泰達普通股，總交易股數8,923萬2,800股，每股交易價格為泰銖94.75元，總交易金額約為泰銖84.5億元（約相當於2.3億美元），換算處分之股數占泰達已發行流通在外股數的0.72％。

台達指出，處分部分泰達股份的目的，係為了強化整體營運資金，處分後，台達對泰達的持股僅微幅降至63.07％，相較於本次交易前，台達及其子公司累積持有泰達已發行流通在外股權63.78％，中間的差額並不大。

至於市場關心的處分損益部分，台達亦指出，本次交易屬於非控制權益持有之權益比例變動，按照國際財務報導準則公報規定，非控制權益調整之金額與交易價格之差額將帳列於合併財報資本公積項下，故不會有處分損益產生。

泰達為泰國的電子製造商，於1995年於泰國上市，並於2019年成為台達旗下子公司，產品涵蓋交換式電源供應器、電源系統及汽車電子等項目，業務據點橫跨東南亞、印度、歐洲及澳洲，主要生產基地則位於泰國、印度及斯洛伐克。

著眼於泰達為台達未來發展藍圖下極具策略意義的重要子公司與生產基地，未來重要性將持續增加，台達亦重申，未來將積極擴展泰達業務，也將維持其對泰達業務發展的主導權，持續深耕泰國及東南亞市場，藉以發揮集團綜效。