建廠需求爆發 資本支出逆勢成長

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左擁AI，右握電動車，台達建廠需求大爆發，為因應來自兩岸、印度、歐洲、美洲、泰國持續湧現的建廠計畫，台達今年資本支出逆勢成長，可望繼2022年資本支出218億元、呈年減5.2％之後，重返成長軌道。

台達2022年因缺工、缺料等變數影響，致部分資本支出遞延至今年，全年資本支出僅218億元，呈年減5.2％，除了資本支出遞延在今年實現外，伴隨著AI商機大爆發及電動車市場蓄勢待發，台達今年訂單一直被追著跑，也讓台達建廠的動作更趨積極。

初估台達今年首季資本支出已高掛62億元，約當去年全年的三成，據此推估今年資本支出超車去年，應已是不爭的事實，連台達自己也坦誠，「今、明兩年將是公司歷年來擴廠計畫最多的一段時期」。

有別於其他公司擴廠僅限一、二處，台達可是十廠齊發，且擴廠數還在持續增加中，就兩岸的建廠計畫言之，目前比較明確的是台灣中壢六廠預計明年下半年就會完成，緊接著台達又於今年7月31日的董事會中通過將重建中壢一廠，暫估工程總價款約新台幣24.78億元。至於中國大陸的部分，重慶一廠已進入租地委建階段，暫估工程總價款約人民幣14.5億元（估約新台幣63.37億元），其他包括東莞、吳江、郴州、蕪湖也都有廠區的擴建計畫。

另在全球布局部分，台達指出，印度Krishnagiri四個廠今年預計都會完工，歐洲匈牙利廠現正在規劃中，另美國德州廠和泰國的兩個新廠現也在興建中。

台達在美國的布局除了德州廠，早先亦有達拉斯廠可支應需求，據悉新建的德州廠未來的產品範圍可能涵蓋基礎設施、能源基礎建設、通訊電源組裝，以及電動車相關事業，至於匈牙利廠係由旗下泰達電所投資，主要是看好歐洲電動車市場需求。