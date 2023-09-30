拍賣史上最貴、最大規模 陳泰銘拍賣葡萄酒 價值16億

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國巨董事長陳泰銘將上拍2.5萬瓶窖藏葡萄名酒，總估價高達5,000萬美元（約合新台幣16億元），一舉改寫拍賣史最貴、最大規模名酒蒐藏拍賣紀錄。此前，他曾在2021年香港蘇富比舉行單一專場窖藏名酒拍賣，逾360項拍品、成交總額1.16億港元（約合新台幣4.5億元）。

由於這次拍賣規模龐大，蘇富比拍賣行也破天荒將舉行五場拍賣、歷時一整年，自今年11月香港拍賣會起跑，接著明年在巴黎、博納、紐約和倫敦舉辦多場後續拍賣會和特別活動，最終場再回到香港舉槌。

蘇富比透露，每個地點將安排特定主題拍賣，聚焦不同葡萄酒類型或主題，例如勃艮第的主題為葡萄園、巴黎的主題為香檳，陳泰銘在2015年收購著名的慕西尼特級莊園，讓他能釀製自家葡萄酒，也在拍品之列。

其中，一些稀有酒款估價逾10萬美元，包括二瓶1985年產「美杜莎」（methuselahs，6公升）每瓶估價12萬～19萬美元；一瓶1999年產「美杜莎」估價10萬～13萬美元，1971年產3公升耶羅波安瓶（Jeroboam）估價11萬～14萬美元。

陳泰銘將葡萄酒視為「第九藝術」，是唯一可享用的藝術，使用的是其他藝術形式通常不涉及的感官，如味覺和嗅覺。業界估計，陳泰銘的葡萄酒蒐藏超過六位數，一個人一生都喝不完。

蘇富比表示，陳泰銘生活中的樂事，無論葡萄酒、美食或藝術，都因分享而更美好，這一原則也驅使他這次的葡萄酒拍賣。陳泰銘的葡萄酒和藝術收藏堪稱世界之最，此次上拍葡萄酒來自陳泰銘逾40年的窖藏，對於拍賣市場來說，將是一個決定性時刻。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有礙健康）