海龍千億融資 三菱日聯全攬

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三菱日聯金融集團（MUFG）29日表示，台灣彰化1,022兆瓦海龍離岸風電場獲得新台幣1,170億元融資、換算匯率為36億美元，由集團旗下商業銀行三菱日聯銀行（MUFG）擔任財務顧問、聯貸銀行團安排人、融資代理、綠色貸款協調人和對沖提供商。

此筆為迄今亞洲最大的無追索權（non-recourse）海上風電融資，也是第一個由台灣企業購電協議制度支持的專案融資。加上此案，MUFG集團共計已在台灣支持六個離岸風電項目。

三菱日聯金融集團亞洲投資銀行部專案融資主管Shiv Sivarajah表示，這是台灣離岸風電產業的一個重要里程碑，「在充滿挑戰的市場環境下籌集如此巨額的融資，很大程度上取決於海龍團隊及其贊助商的實力」。MUFG於29日自新加坡直接發布新聞稿，說明此案最新進度。

MUFG集團表示，主導海龍計畫的此筆大型融資，進一步體現該集團在亞洲可再生能源市場的領導地位；新聞稿中並提及，開發商三井物產株式會社（Mitsui）和加拿大北方電力（Northland Power Inc., NPI）在此融資計畫中發揮關鍵作用。三井物產、NPI、新加坡玉山能源並列海龍風場三大股東。NPI為爭取此筆金融服務，9月中旬先和海龍簽署信貸協議，確保50億加幣（約新台幣1,180億元）、20年長期無追索權融資，融資期間的加權平均總利息成本預計5％左右。

NPI於29日亦公開表示，海龍此筆無追索權綠色專案融資由15家以上的國際、本地貸款機構提供，並獲得多個出口信貸機構（ECAs）的支持，包括加拿大出口發展局（EDC）、日本國際協力銀行（JBIC）、日本出口投資保險（NEXI）、英國出口融資公司（UKEF）、澳洲出口融資公司（EFA）、挪威財政部出口信貸公司（Eksfin），和比利時出口信貸機構（Credendo）。而台灣部分金融機構的保險公司、銀行則是與國外的ECAs往來，多層投資或是參加聯貸。