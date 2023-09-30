納智捷n7 估明年1月量產交車

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針對裕隆納智捷n7電動車來不及於今年底前量產的訊息，負責n7原型車開發的鴻華先進29日發布聲明，強調MODEL C（n7原型車）的開發進度與量產、交付客戶時程不變，後續n7車款相關事宜，則由客戶端納智捷（LUXGEN）依新車上市規劃統一說明。

納智捷將推首款國產電動車n7，加上鴻華先進打算在10月於創新板掛牌，因此n7開發進程與何時問世，成為近期車市與股市關注焦點，但裕隆、鴻華先進兩家業者對於n7的量產上市時程說法不一，也讓外界霧裡看花，市場上更出現各種不同版本的說法，逼使鴻華先進29日首度發出聲明，說明有關於n7的量產及交車時程。

就在這個月稍早，即有媒體報導n7將於28日裕隆城開幕當天同步發表的訊息，有不少已下訂的準車主還致電納智捷表達「揪團」參加發表會的意願，不過納智捷立即澄清n7並無在28日上市的規劃，並重申明年1月起才會開始陸續交車。

裕隆總經理姚振祥28日面對媒體詢問坦言，目前n7仍處於試裝階段，尤其在自駕相關功能測試要花很多時間，今年底前要大量生產交車有其難度，或許會先以集團內部實測小量交車，做最後的測試與觀察，畢竟事涉行車安全，謹慎一點比較好。

比對裕隆與鴻華先進兩造的說法，納智捷n7量產交車時間應已確定將落在明年1月以後。

為迎接n7問世，及品牌轉型電動化發展策略，納智捷也已展開相關準備工作，日前並預告10月12日將舉辦以「LUXGEN純電未來藍圖」發表會，對外說明充電網絡及銷售據點通路布局。

據了解，近期納智捷已進行國內據點通路盤點，預期仍將維持在20至30個銷售據點，此外，目前內部也正評估未來銷售模式採「油電分離」的可能性。值得注意的是，由於n7預售已經累積多達2.5萬張訂單，為迎接n7上市後大量交車需求，納智捷已承租位於北市北投大業路上原奧迪汽車據點，未來將成為品牌最大交車中心。