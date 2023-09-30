迎光輝10月作夢行情

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美國8月非農新增就業18.7萬人，雖高於市場預期，但6月與7月數據合計大幅下修11.0萬人，其中6月修正後僅新增10.5萬人就業，與最初公布的20.9萬人相比幾乎腰斬，創2020年12月以來最低，2022年4月至2023年3月的非農就業預計也將下修30.6萬人。通膨方面，油價回升帶動8月消費者物價指數（CPI）年增率及月增率同步彈升，但聯準會主席鮑爾於央行年會談話已強調能源與食物價格並非準確的通膨判斷依據，暗示聯準會的政策調整基礎，不會建立在原物料價格的回升。

展望後市，聯準會升息循環有望結束，但目前美國經濟的最大問題已不再是過熱，而是下滑速度是否過快，以及中歐等地經濟不振的影響是否將外溢至美國經濟，影響金融市場的關鍵因子將由基本面取而代之，尤其須觀察科技股的基本面能否跟上股價漲勢。

從半導體產業角度來看，根據全球重要IC設計業者營收Consensus變化可發現，在輝達（NVIDIA）AI晶片的加持下，全球重要IC設計業者營收在今年第二季轉正邁向復甦，下半年單季往雙位數年增率邁進，但如果把NVIDIA排除，第四季年增率才轉正。

綜上所述，今年營運變化程度大致已底定，最晚第四季全球重要IC設計業者全面走向復甦，接下來轉為關注各應用復甦力道強弱。

從各應用別庫存尋找投資亮點，目前去化有成的應用別為面板驅動IC（DDI）和個人電腦（PC），但PC應用復甦腳步將較為快速。

2024年筆電產業重回成長軌道，上一波筆電出貨高峰為2020～2021年，筆電硬體使用生命周期約四到五年，預估筆電產業在疫後歷經兩年的沉澱及衰退之後，伴隨AI應用普及帶動邊緣運算裝置效能提升需求，將在2024年迎來筆電換機潮，重回成長軌道。

根據微軟官網顯示，從2015年7月29日開始的Windows 10家用版與專業版，將於2025年10月14日退場，屆時將終止安全性更新及所有支援，搭載Windows 11的換機潮將在2024～2025年陸續顯現，可留意過往優質PC之IC設計概念股如祥碩、譜瑞-KY。

台積電預計10月19日召開法說會，市場聚焦在幾個面向：第一是台積電2024年資本支出方向，機構法人預估2023／2024年資本支出301／299億美元；第二是對於未來五年AI CAGR（年均複合成長率）50％看法是否不變；第三是CoWoS未來展望及產能擴充進度；第四是第四季毛利率和2024年53％以上毛利率目標是否能達。

台積電近期股價已先行修正，若能釋出相對樂觀的營運展望，則股價面有機會利空出盡，再配合後續輝達的法說和財報，有利於11～12月的作夢行情。

11～12月的作夢行情還是在於AI，主要係因業績面會有較佳的表現。

根據推算，CoWoS相關鍵機台交期約在6～12個月，為主要的產能瓶頸，從台積電4月開始追加設備訂單來算，可以推測今年底CoWoS產能和2024年第二季產能可望大幅拉升，相關概念股業績陸續在2024年第一季到第二季有較佳表現，可關注如廣達、技嘉、奇鋐、台光電、萬潤、辛耘等。