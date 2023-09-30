歐元區9月通膨率 降溫

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歐元區9月通膨率降至近兩年新低，顯示曾令歐洲央行（ECB）措手不及的通膨飛漲情況已經逐漸降溫，也為日後該央行停止升息進行鋪路。受到這項利多數據激勵，歐洲股債匯均勁漲。

歐洲Stoxx600指數29日盤中上漲0.6％，其中在個別國家股市方面，倫敦FTSE指數走高0.6％，法國CAC40指數也上揚0.7％。

另外，與歐債價格呈反向走勢的殖利率繼前一日升抵10年高點後，也轉而走跌。義大利10年期公債殖利率盤中走低0.15個基點到4.76％，德國同年公債殖利率也滑落0.1個百分點到2.85％。至於歐元兌美元則彈升0.4％到1.0603美元。

歐盟統計局29日發布初步數據顯示，歐元區9月消費者物價指數（CPI）年增4.3％，創下2021年10月以來最小增幅，而且也低於8月的5.2％與市場預期的4.5％成長幅度。扣除能源、食品、酒精與菸草項目，用來更好衡量物價潛在趨勢的核心CPI也從8月的5.3％減緩到4.5％。

9月通膨數據似乎強化ECB自2022年一連串激進升息後，已經成功壓制通膨升溫的信念。受到能源成本飆升、疫情後供應鏈陷入瓶頸與政府龐大支出，曾經推升歐元區消費物價漲幅在2022年秋季達到兩位數。

為強力打擊通膨，ECB在短短一年多時間裡，將主要利率從-0.5％低點，調升到4.0％的歷史新高。然而根據該央行發布最新預測指出，歐元區2023年通膨率均值將達5.6％，但2024年可望降至3.2％、2025年續降到2.1％。此外，ECB也預估2023年歐元區經濟成長僅增長0.7％，2024、2025年分別為1％與1.5％。

歐盟統計局表示，9月通膨普遍下滑，所有項目成長都出現放緩、能源價格也為連續第五個月走跌。

儘管ECB為對抗通膨而實行的升息策略已經奏效，但在同時對歐洲經濟的負面衝擊也開始浮現，部分指標顯示歐元區經濟可能陷入衰退。德國在同日稍早曾發布8月零售銷售結果意外下跌，意味該歐元區最大經濟2023年可能邁向第二次衰退。