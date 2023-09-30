耐吉上季獲利優預期 股價大漲11％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球運動用品大廠耐吉（Nike）28日公布財報，由於運動鞋與服裝折扣減少、售價較高，抵消需求減弱與成本壓力持續的影響，這使上季（6到8月）獲利優於市場預期。受此激勵，耐吉股價29日美股開盤大漲11％，創2022年12月以來的最大漲幅。

這家全球運動用品龍頭預測，拜折扣與貨運成本皆減少所賜，本季毛利率增加100個基點，結束連續六季下滑。

耐吉上季（本財年第一季）庫存縮水10％，顯示該公司在假期旺季前成功降低先前過剩的產品，舒緩投資人對於耐吉可能大降價促銷的憂慮。

耐吉財務長佛蘭德（Matt Friend）在法說會向分析師表示，「我們密切關注營運環境，包括匯率、假期購物季的消費者需求，以及我們下半年的批發訂單。以目前促銷情況來看，我們到年底前會謹慎規劃溫和的折扣策略。」

該公司上季淨利14.5億美元，每股盈餘0.94美元，遠優於分析師預測的0.75美元。營收較2022年同期成長2％至129.4億美元，遜於分析師預期的129.8億美元，此為兩年來首度未達華爾街的預期水準。

耐吉上季毛利率略減約0.1個百分點至44.2％，但高於分析師估的43.7％。

耐吉並且維持年度預測，本年財測即營收成長為在個位數的中值左右，毛利率可提升1.4～1.6個百分點，另還提到第二季營收會略微成長。根據LSEG數據，分析師預估本季營收揚升2.1％至135.9億美元。

晨星（Morningstar）資深股市分析師David Swartz表示，「耐吉展現自身的價格力…與其他同業相比，該公司2023年（假期旺季）可避免大幅下殺的折扣。因為體質比較穩健。」

以地區來看，上季耐吉的中國業績比2022年同期成長5％至17億美元，但遜於分析師估的18億美元。至於北美這塊最大市場，上季銷售額年減2％至54.2億美元，略高於市場估的53.9億美元。