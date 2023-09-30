德車廠砸4千億美元 攻EV市場

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電動車（EV）取代燃油車已是全球趨勢，但歐洲車廠在全球電動車市占上，始終不敵美國特斯拉與中國比亞迪。德國廠牌狂砸逾4,000億美元急起直追，全力搶攻EV市場。

正當美國三大車廠為汽車工人聯合會（UAW）罷工焦頭爛額之際，德國汽車三巨頭福斯（Volkswagen）、賓士（Mercedes-Benz）和BMW也有自己的煩惱，就是在電動車競賽上遠遠落後。

根據環保科技媒體Clean Technica資料，2023年上半年全球電動車銷量，特斯拉（Tesla）及後起之秀比亞迪（BYD）包辦三分之一以上，而福斯電動車雖排名第三，全球市占卻只有區區7％。

而且不光是福斯，其他家喻戶曉的傳統汽車大廠，也看不到特斯拉和比亞迪的車尾燈。德國汽車研究中心（CAR）主任杜登霍夫（Ferdinand Dudenhoeffer）指出：「這些傳統大廠，全都需要重新改造由內燃機工程師把持的設計與研發部門。」

德國車廠能急起直追嗎？市場認為要視個別公司而定。福斯市值在過去一年蒸發四分之一，反觀賓士和BMW的股價，在過去12個月分別上漲19％、33％。壞消息是，福斯的市值是賓士與BMW的總和。

德國汽車工業協會（VDA）指出，德國汽車製造商鎖定電動車，編列五年3,800億歐元（約合4,060億美元）投入研發和建廠。賓士和BMW在往後二到三年推出的電動車款，或可挑戰龍頭特斯拉。

Jefferies歐美汽車研究部門主管霍喬斯（Philippe Houchois）表示，賓士和BMW靠著賣高利潤的豪華車口袋夠深，有助它們朝電動車轉型。

但歐盟掌控福斯董事會半數席次，德國下薩克森邦（Lower Saxony）政府握有福斯20％股權。

Jefferies分析師霍喬斯直言，福斯跟國營企業沒什麼兩樣，因此想改弦易轍專攻電動車或做組織瘦身，都會遇到治理問題而綁手綁腳。