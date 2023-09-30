何立峰將訪美 為習拜會鋪路

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中美高層規劃交流相關狀況

近期中美關係出現回暖訊號，傳出兩大國正積極準備高層交流，有意在今年11月的舊金山亞太經合會（APEC）上促成習拜會。作為準備工作，中國國務院副總理何立峰近期或造訪華盛頓，若成行將是拜登政府任內迄今訪美階級最高的中國官員。

中美高層有望交流，帶動資本市場憧憬情緒，儘管29日陸股因中秋、十一長假休市，但港股恒生指數全天高漲，開盤漲逾百點後，日內漲幅不斷擴大，午後一度漲逾560點，收漲約437點，報17,809.66點，為五個交易日來收盤新高。離岸人民幣29日同步走強，升破7.29關口，下午並一度叩關7.28。

華爾街日報29日引述參與簡報人士指出，美中政府正在討論何立峰訪問華盛頓一事，促成拜登任內至今層級最高的中國官員訪問華府，對雙方關係改善有莫大益處，且有利於推動習拜會在APEC峰會成行。今年APEC領袖峰會將於11月12至18日在舊金山登場。

知情人士還表示，正規劃中共中央外事工作委員會辦公室主任、中國外長王毅在10月訪問華盛頓籌備習拜會。稍早前，白宮國家安全顧問蘇利文與王毅在9月中旬有過會談。

市場關注中美關係能否在長期緊張後回溫，習拜會顯然是指標訊號，上回G20領袖會面要回溯至去年11月的印尼G20峰會，而習近平並未出席9月初的印度G20峰會，讓外界認為中美關係仍處於低谷。

但報導也指出，習拜會確實存在許多風險，中美官員們抱持很重的疑心進行談判，且大多數議題有很深分歧，兩國關係顯然進展緩慢，反而是隨時有可能出現爭執，導致習拜會與高層訪問的行程破局。另一方面，當前美國政府有可能在10月停擺，官員也認為該狀況或影響習拜會規畫。

商界對於中美關係也頻頻喊話。對於美方限制中國實體投資半導體、量子資訊、人工智慧等領域的規定，中國貿促會29日表示，呼籲美方尊重市場經濟和公平競爭，投資禁令將危害兩國商業往來及全球產業鏈穩定，尤其不區分民用與軍用目的的規定對業界造成很大不確定性，中國國際商會已代表中國工商界向美方正式提交評論意見，希望美國政府審慎考慮相關規則。