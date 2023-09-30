布林肯：陸若踩台海紅線 危及全球經濟

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美國國務卿布林肯28日再度示警，倘若中國觸及台海紅線有具體行動，屆時有危機的不僅是台灣，以台灣先進半導體的關鍵供應地位，將觸發全球經濟危機。

綜合外媒29日報導，布林肯28日在大西洋雜誌舉辦的論壇上提及兩岸問題，布林肯指出，台灣在全球經濟中扮演先進晶片製造中心等核心角色，如果中國有行動觸發台海危機，將同時點燃全球經濟危機的導火線。

布林肯呼籲，中國政府應該停止試圖改變現狀，相信每個人都想要和平與穩定，世界各國都告訴中國不要攪局，大家都希望兩岸關係維持現狀。

另一方面，針對中國議題，布林肯指出，中國有非凡的歷史底蘊，因此對他們來說，重新獲得在世界上應有的領導地位是理所當然的，中國領導人的言論都散發此類論點。

布林肯表示，當前中國的目標是在軍事、經濟、外交等領域握有主導全球力量，設法超越美國成為全球最強國家。對拜登政府來說，一直清楚認知中國政府目的，同時尋求溝通管道、負責任處理兩國緊張關係。

外媒29日傳出，中美政府正設法推進習拜會在今年11月APEC峰會上成行，中國外長王毅或在10月訪問華府。中國外交部官網29日公告，根據中美雙方達成的共識並應美方邀請，中國外交部副部長孫衛東9月27日在華盛頓與美國亞太事務助理國務卿康達舉行中美亞太事務磋商，並與7月底剛上任的代理副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）會面。

中國外交部表示，雙方聚焦中美與亞太關係交流，孫衛東闡述中方對台灣問題立場，強調一個中國原則是台海和平穩定的基礎。他並就美國「印太戰略」及南海等問題表明中方立場，強調中美在亞太開展良性互動符合雙方共同利益，雙方同意繼續就亞太事務保持溝通。