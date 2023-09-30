銷量低迷 三菱汽車停止在陸生產

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三菱汽車在大陸發展事件簿

受到大陸純電動車普及、本土車廠品牌號召力提高的影響，過去風行全球的日本車廠在大陸市場陷入苦戰，日商在大陸可能擴大調整戰略。其中，三菱汽車因銷量低迷，已決定停止在大陸生產汽車，正與大陸合作夥伴廣汽集團進行磋商。

日經中文網報導，日本三菱汽車已確定在大陸市場停止生產的方針，令不少業界人士唏噓。三菱汽車自1970年代就開始向大陸出口商用車，受到陸港兩地民眾喜愛。而三菱汽車與廣汽集團的合資公司「廣汽三菱汽車」成立於2012年，全盛時期的2018年銷量達到14萬輛。

三菱汽車這次將撤出由「廣汽三菱汽車」營運的湖南長沙工廠。對三菱汽車而言，這是目前在大陸唯一的新車工廠。但受到銷量低迷影響，該廠自3月起已停止新車生產，且將放棄重啟。

今後上述工廠被認為將作為廣汽集團的純電動車生產基地，將把對雇員的影響降到最低。「廣汽三菱汽車」由廣汽集團出資5成，三菱汽車出資3成，三菱商事出資2成。合資公司將保留，但預計三菱汽車和三菱商事將撤回資金。

報導稱，2022年三菱汽車在大陸的銷量年減達6成至3.8萬輛，為刺激銷售，2022年底三菱汽車曾經針對大陸市場推出混合動力版的新款車「OUTLANDER」，但銷量遠低於預期。隨著三菱汽車從大陸撤出生產，該公司計畫把經營資源集中在占合併營收1/3的東南亞與大洋洲市場。

中汽協統計，大陸2022年純電動車銷量年增8成，增至536萬輛，純電動車占新車銷量的比例達到2成。

三菱汽車也在大陸銷售純電動車「AIRTREK」，但由廣汽集團供貨，因此沒有針對大陸市場的自主車型。

大陸車市除了迅速轉向純電動車以外，本土車廠的品牌號召力也在提升。研究機構MarkLines數據顯示，2022年大陸的乘用車銷量為2,356萬輛，本土企業的市占率年增5.2個百分點，達到50.7％。日商的市占率為18.3％，減少2.8個百分點，面對的市場競爭壓力更為沉重。