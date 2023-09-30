恒大涉非法集資 債務重整受阻

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大陸房地產商中國恒大28日晚間公布，董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。此外，恒大系三家港股上市公司：中國恒大、恒大汽車、恒大物業28日開盤前停牌。當前分析師和投資者正在質疑誰將管理公司的營運，以及海外債務重組計劃將會發生什麼變化。

香港明報29日引述資深地產研究人士表示，許家印出事將影響正在重組中的債券價值繼續下跌，該公司債務重組也陷入困境，難再推進債轉股、發行新債等。同時，事件恐蔓延至其他地產商，若老闆有同類風險，也將難以推進重組。

業內研究人士指出，大陸政府向來嚴厲打擊非法集資，而恒大涉非法集資規模非常大，這次「敲山震虎」警示其他地產商，大陸政府決心處理同類問題。例如，今年從A股下市的地產商陽光城，也傳出涉及非法集資等問題。

第一財經報導，許家印是在凌晨遭帶走「協助調查」，整個過程平靜且迅速。除了許家印以外，被帶走的恒大核心成員還有許家印二兒子許滕鶴，他曾主導恒大財富的工作。但報導未提及許家印另一兒子許智健的行蹤，許智健以往在集團內主要負責物業、園林等方面的管理工作。

另有知情人士透露，許家印的「前妻」丁玉梅在得知大陸有企業家因許家印被邊境控制（即限制出境）後，隨即買機票離開香港。

報導指出，恒大集團累計分紅人民幣900多億元中，由許家印、丁玉梅分別100％控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，透過中國恒大拿到多數分紅，並在爆出風險前後已轉移到境外，即透過「技術性離婚」的操作最終落入「境外前妻」丁玉梅的口袋。

針對許家印被採取強制措施一事，銀河聯昌證券中國和香港研究主管鄭懷武表示，此事打擊市場對於大陸地產商藉由債務重組尋求出路的信心，且中國恒大最終是否有破產風險，將為市場增加不確定因素。