中東主權基金 押寶62家陸企

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中東國家加速在中國市場「掃貨」。據統計，截至9月上旬，以阿布達比投資局和科威特投資局為代表的中東主權財富基金，投資A股上市公司達62家。除二級市場外，這些中東主權財富基金還投資「獨角獸」企業的私募股權、債券等。

澎湃新聞引述興業證券的研報「中東資金在買什麼？」指出，2020年以來，阿布達比投資局明顯更加青睞中國資產。研報數據顯示，中國資產在其資金占比從2019年底的4.5％，2023年第一季上升到22.9％，排名從2019年底的第五升至2023年第一季的第三。

且在2020～2022年，中國資產在科威特投資局中的占比也上升，截至2023年第一季，穩定在2％以上。

據Wind數據統計，A股上市公司2023年半年報顯示，截至第二季末，阿布達比投資局出現在26家A股上市公司前十大流通股股東名單中，總持股數約4.8億股，總持有市值達人民幣（下同）77.35億元。持股市值最高的五家A股上市公司分別為紫金礦業、東方雨虹、海大集團、恆立液壓、雲鋁股份。

科威特投資局方面，截至第二季末，出現在36家A股上市公司前十大流通股股東名單中，總持股數3.127億股，總持有市值達58.23億元。持股市值最高的五家A股上市公司分別為恆立液壓、三花智控、貝泰妮、邁為股份、晨光股份。

不只是股票，中東資本還熱中投資中國獨角獸企業。報導引述IT桔子數據顯示，今年初迄今，中東資本投資中企事件數量超過十起，投融資事件涉及金額逾200億元，多起投資事件均為巨額投資。

其中，今年中東資本投資的中國獨角獸企業共四家，分別為新型金融平台「滴灌通」、行動電競賽事營運商「英雄體育VSPN」、跨境電商巨頭「SHEIN」、京東工業等。