第四季投資策略，繼續偏重大型股

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回顧第三季，雖然距離美國升息週期完結又再多走一步，但9月的FOMC會議點陣圖顯示，2024年降息的時間或進一步推遲，這也代表利率可能在高位維持一段較長的時間。美國國債孳息率上升至最近15至16年以來，從未觸及的水平，長年期孳息率影響企業未來現金流的折現率（Discount Rate），息率上升令股市近月出現回調。

美股至今已累積一定漲勢，由年初起，標普500指數節節上升，到7月底時累計已漲近20％，算是表現非常好的一段時間。之後美股受債息影響，由高位起計回落約7％。

美國的經濟增長較預期強勁，聯準會預期今年增長2.1％，增長率甚至高過當局預期的長期平均。當地供應管理協會（ISM）8月非製造業指數（服務PMI）由52.7升至54.5，勝過市場預期的52.5，是2月以來最高的水平。

但全球的經濟增長仍存隱憂。歐元區在較早前已停止向上修正增長率，國際貨幣基金組織（IMF）預測今年歐元區只增長0.9％。德國是區內一個重要經濟體，情況卻最令市場擔憂，IMF預料德國經濟在今年將倒退0.3％。

中國經濟增長也未如理想，房債問題更進一步困擾投資者。年初至今，中國經濟經歷一輪疫後復甦，但在第二季就開始出現疲態，於第三季再出現房地產債務問題，引發市場對後市的悲觀情緒。

經濟數據更一度引起市場擔憂中國陷入通縮，但8月的消費價格指數轉正，剛好緩解市場的憂慮，但整體上，中國處於弱通膨的情況依然未有改變。

另外，隨著中央加快推出針對不同行業的提振政策，投資者信心回復，或可帶動整體經濟回升，惟政策傳導至實體經濟需時間。

從現有數據來看，雖然消費復甦速度及力度未如市場預計發展，但於過去數月的中國採購經理指數走勢顯示，製造業的PMI指數處於50盛衰分界線之下的幅度正逐漸縮少，以及其新訂單指數更回升至50以上的擴張區間，或顯示商品需求已經見底。

此外，近日中國統計局亦公布工業企業利潤，今年前八個月累計跌11.7％，較前七個月跌幅收窄3.8個百分點。其中，收入增長連續第三個月衰退，但跌幅較前七月收窄0.2個百分點至-0.3％。整體上，工業企業利潤率環比繼續有改善。

展望第四季，配置上有兩大風險因素需要特別留意：利率維持高位及經濟增長放緩。利率上升可以透過兩個管道影響股價，首先，利率影響無風險回報及折現率（Discount Rate）。即使是最穩健的企業，未來的盈利仍充滿不確定性，相對之下，投資者更傾向無風險回報，不確定性令未來盈利在現時來看不具吸引力。

另外，現時利率攀高，對於需要籌集資金的公司並不樂觀。大型優質企業集資管道多，而且債務年期長（例如投資評級債一般年期較長），此類公司在早前的低息環境下或已鎖定利息，對資金的需求不高，利息支出更可控。

資金充裕的公司更透過高息短債，為閒置資金賺到不錯的收益，部分公司更有淨利息收入。大型企業的業務地區分散，可減低個別地區增長放緩的影響。

中小企業一般評級較低，發債的年期較短，若在今明年有債券到期，或有資金需要，衍生的利息成本就較高。因此配置上，第四季應繼續偏重大型股。