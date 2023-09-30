i15熱賣 零息分期果迷最愛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

iPhone 15開賣以來銀行刷卡量成長概況

iPhone 15新手機開賣，銀行也不錯過難得商機，9月信用卡相關促銷多集中在購買蘋果新手機上，開賣以來3C與電信通路刷卡量明顯增溫，預期將為10月刷卡金額帶來貢獻。

看好每次iPhone新機上市的搶購熱潮，銀行都會推出購機相關優惠，包括回饋金、零利率分期等來刺激買氣，兆豐銀行連續五年推出iPhone購機優惠，今年不僅全面擴大刷卡回饋的通路，同時搭配指定通路享12期0利率，活動推出至今不到兩週，已成功拉抬十大購機通路的分期交易，以貼近購機金額的2萬元以上交易分析為例，分期交易占比就高達近5成5，對比去年成長約3成。

銀行業者表示，由於目前僅能從通路的刷卡金額來看，無法確切統計哪些刷卡購買iPhone新機，但近期來自電信與3C通路的刷卡量明顯增加，推估和蘋果新機的買氣有關。

北富銀表示，富邦卡在Apple Store等蘋果專賣店通路的分期金額成長超過5倍，另外，台新銀統計近期來自燦坤、全國電子、Apple專賣店、三大電信及iStore等通路的刷卡額也飆升3倍以上。

玉山銀行表示，iPhone 15上市後，同往年一樣出現搶購熱潮，除銀行提供的卡片基本回饋外，結合0利率分期付款優惠下，在主要銷售通路如Apple直營門市、網路購物、3C等皆出現較平日較高的簽帳成長，但因大多新機為預購商品尚未完成請款，實際簽帳情形還需之後統計。

國泰世華銀表示，iPhone 15新機上市後三大電商平均日簽帳較當月平日平均日簽帳成長5成以上，分期占比亦有提升，對提升通路刷卡量及卡友用卡黏著度有所助益。

銀行業者表示，在購買手機的多項優惠中，分期零利率普遍最受到卡友青睞，例如兆豐銀近期來自通路分期交易占比就超過一半，分析購機消費者的年齡則有下降的趨勢，因此推估「分期零利率」策略奏效應和購買蘋果新機的年齡層，逐步下降趨勢有關。