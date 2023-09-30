鞏固物價＋健全房市 國發會兩招穩經濟

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國發會主委龔明鑫10月2日將赴立院報告，提出二大穩定方向，一是穩定國內物價，油價採雙平穩機制，電價以顧民生、穩物價及節能源三向調控；二健全房市發展，強化金融機構授信風險管理，避免通膨再起、影響民間消費力，也防範信用資源過度流向不動產市場。

全球經濟下行風險居高不下，亦讓台灣經濟成長力道減緩，據主計總處8月最新預測，今年台灣經濟成長率為1.61％，明年則估3.32％。

龔明鑫在報告中指出，國發會從四個角度觀察到全球經濟下行風險仍高，一是通膨情勢與主要國家貨幣政策，牽動全球經濟與金融情勢；二是中國大陸經濟前景，疫後解封以來民間消費信心低迷導致內需疲弱，且房地產開發商違約事件頻傳，加深經濟復甦壓力；三地緣政治衝突與歐洲能源危機續存；四極端氣候影響大宗商品價格，加劇市場價格波動。

國發會表示，因應經濟下行風險，將積極落實強化經濟及社會韌性等各項措施，同時穩定國內物價、健全房市發展，在穩定國內物價上，以維持能源價格穩定為最優先，能源均是進口，同樣多為進口的關鍵原物料，免除或減輕關鍵原物料稅負，牛肉、汽、柴油等關稅及貨物稅率至12月底，並提升進口能量、建立儲備機制及調節產銷調度，強化供應韌性。

龔明鑫指出，住宅價格對生活成本影響甚深，為了穩定國內房地產市場發展，國發會偕同相關部會推動「健全房地產市場方案」。

隨著全球經濟成長趨緩，加上央行跟進全球升息，近期房地產交易量呈量縮走勢，交易價上漲趨勢亦溫和修正。各部會將適時評估推動精進措施，抑制不當炒作行為。