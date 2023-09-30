日圓換五萬 賺一張迪士尼票

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5月下旬起，臺灣銀行的日圓現金賣出匯率就沒有再超過0.23元，9月15日後更向下探，28日已出現三次「0.21開頭」，與兩個月前相比，換同樣是新台幣50,000元，約可多換11,309日圓，可買一張10月雙十連假時的迪士尼樂園一日護照成人票，還有找。

美國聯準會鷹派人士連日發言，除今年還有可能再升息外，也暗示明年還會維持高利率環境，也讓美元指數升破106，美債殖利率衝破16年新高，亞洲主要貨幣兌美元皆貶，包括新台幣也重貶。不過，日圓貶幅更大，國人換匯價也就「越來越甜」。

根據臺銀匯率，日圓現金賣出匯率28日為0.217元，在不計入線上換匯等其他優惠及手續費下，新台幣50,000元可換到約230,415日圓，與兩個月前的7月28日、同時也是近三個月的最高點0.2282元，同樣新台幣50,000元，只能換到約219,106日圓相比，現在能多換11,309日圓，等於賺到一張國慶連假周末10月8日的迪士尼樂園一日護照成人票（10,900日圓)還有剩。

日圓在國人出國旅遊的暑假熱門時段匯率走低，國人也瘋狂換匯，據國銀統計，今年8月與去年同期相較，日圓現鈔換匯金額竟然成長了10倍之多，而今年前八月與去年同期累計數相較，日幣現鈔換匯金額也成長了4倍。另外，據財金公司統計，至8月底，外幣結算平台的日圓交易達新台幣9,619.48億元，續創歷年同期新高，同時已連續18個月單月交易破千億元。

海外信用卡簽帳部分，也能看到國人狂刷日圓，國銀表示，7月及8月海外簽帳金額總和，比去年同期成長5成到1倍，其中，部分國銀海外信用卡簽帳最多的外幣就是日圓。