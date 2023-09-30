公股銀看Q4日圓 有緩升可能

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市場預期日圓匯率將繼續弱到年底，公股銀亦是同樣的評估，不過，公股銀也提醒，還是要注意年底前，日本央行提早調整超寬鬆貨幣政策的可能性，這會讓第四季日圓有可能「緩升」。

多家公股銀表示，年底前預估日本央行繼續實行超寬鬆貨幣政策的立場不變，由於利差因素，讓日圓偏弱。但一家公股銀提醒，由於含美國聯準會在內的主要央行升息循環多已步入尾聲，日本央行貨幣政策調整的步調雖落後且相當緩慢，但這也讓其成為第四季有往緊縮方向調整題材的主要央行，不排除日幣會出現反彈的行情，預估「緩升」格局機率較高。

其他公股銀也有同樣看法，雖日圓在日本央行持續採取負利率政策下表現弱勢，但在全球主要各國升息周期已近尾聲下，日圓續貶空間受限，還是須留意日本央行提早於年底前調整超寬鬆貨幣政策，造成日圓升值的可能。 元大銀行則在市場評論報告中指出，日圓弱勢將持續到年底，日本央行轉變態度的時間點較可能落在明年。元大銀表示，日本央行將堅持寬鬆立場，確保通膨成果穩固後，才會有下一步動作，避免當全球通膨回落時，所有努力恐又歸零。因此元大銀認為，即便央行政策有所調整，也會是漸進式的，甚至可能如其他機構預估，要到明年日本央行才會有態度上的轉變。

元大銀評估，由於日本央行寬鬆立場基調未變，預期日圓因此轉向升值的空間不大，但若貶值幅度過大時，阻貶的干預動作又將出爐，因此短期內日圓仍將以區間整理為主。

另一個角度看日圓走勢，國銀分析，日圓偏弱有利於製造業出口，也能帶動觀光復甦和內需，因此國銀Q4仍看好日本市場。