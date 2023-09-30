恒大掀金融風暴？黃蔭基：不要看到黑影就開槍

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大陸地產巨頭恒大集團旗下的中國恒大、恒大汽車、恒大物業港股突公告短暫停止買賣，外界擔憂是否有新一波風暴。永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出，恒大爆雷已三年至今並沒有引發金融風暴，台灣金融業對其曝險幾近零，加上陸政策力拚經濟軟著陸，明年預估經濟成長率仍有4.5％，所以不會有金融風暴、「不必看到黑影就開槍」。

黃蔭基指出，恒大2021年就開始爆發債務危機，市場就開始擔憂是否引發金融風暴，事實上，據中國房景氣指數來看，大陸房市從2020年8月三條紅線頒布後就已開始走空頭，走了三年，大家也「嚴陣以待」三年，但至今陸版雷曼時刻也沒有到來、也沒有金融風暴。而今年8月底的存量貸款利率調整，已有助緩衝房地產下行壓力。

黃蔭基表示，今年不只恒大，碧桂園及中融信託也相繼發生債信問題，是否衝擊到台灣金融業，不管是金管會還是金融業都密切關注，以永豐金為例，法說會時就已提到對陸曝險逐步下降，對恒大、碧桂園或中植系的曝險都是零。就金管會統計來看，台灣金融體系、上市櫃很早就開始降低對陸曝險，尤其金融業早就避開陸房產區塊，金管會也不斷強調台灣金融業具有韌性，因此影響並不大。

總經面來看，黃蔭基指出，目前大陸經濟數據欲振乏力，但祭出多項政策力拚軟著陸，永豐金預估大陸明年經濟成長4.5％。