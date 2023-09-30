金融營業稅降＋IFRS 17 兩變革衝擊保險業稅務

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財政部是否調整金融業營業稅率及稅款運用方式備受關切，加上台灣將在2026年接軌保險合約會計公報（IFRS 17），勤業眾信資深會計師陳惠明表示，可能對保險業稅務產生衝擊。

陳惠明表示，金融業營稅自2014年起，部分稅款撥入金融業特別準備金，相關條款2024年即將屆滿，須關注財政部是否調整稅率及稅款運用方式。

至於台灣接軌IFRS 17，陳惠明指出，未來保險業採用新準則後的財務會計處理變動，將造成所認列的保險收入或責任準備金等，與營業稅稅基計算項目有重大差異，衍生申報實務上的不確定性。陳惠明表示，財政部相關配套措施如可盡早出爐，有助業者提前因應。

台灣金融營業稅稅率分為「銀行、保險本業5％」、「銀行、保險本業外之其他專屬本業2％」、「再保費收入1％」，以及「非專屬本業5％」四種。

陳惠明指出，銀行、保險本業外的其他專屬本業適用2％稅率，以負面表列且無概括條款方式訂定，即有明文提及的業務收入才適用2％，其餘一律適用5％。

但金融業經營業務及商品推陳出新，縱使財政部考量經營情形增加核釋，但難免有法令未盡之處，陳惠明表示，可能造成金融業者適用錯誤，處於稅負不公平的競爭中，有違租稅公平。

陳惠明建議，未來財政部對原本既有業務收入核釋得適用2％稅率時，如非屬更正原已發布核釋適用5％稅率的情形，按大法官釋字第287號的意旨，應闡明法規原意，回歸法規生效日起均適用，較為公平合理。