長期駐點台幹 陸延長所得稅優惠

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長期派駐大陸的台幹，如果屬於符合大陸稅務居民身分的外籍個人身分，可望享有所得稅優惠。會計師表示，大陸近期發布多項個人所得稅優惠政策，例如外籍個人有關津補貼、全年一次性獎金及上市公司股權激勵收入，稅務優惠都將延續至2027年12月31日。

在大陸符合稅務居民身份的外籍個人，依規定可選擇專項附加扣除或免稅津補貼二者擇一取大者，做為個人所得稅的優惠政策，以降低個人在大陸的所得稅。

其中，專項附加扣除包含嬰幼兒照護、子女教育、繼續教育、大病醫療、房貸利息、住房租金及贍養老人等限額列支；免稅津補貼則以住房補貼、語言訓練費、子女教育費等以有效憑證，經主管稅局審核確認。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師林瑩甄提醒，在實務上，免稅津補貼優惠在各地稅局常有列報合理性的問題，例如津補貼占薪資收入多少比重才合理。

此外，大陸稅務居民取得的全年一次性獎金，可以選擇不併入當年綜合所得而單獨計稅。林瑩甄表示，企業可考慮人才薪酬結構及適用的稅率級距，調整全年一次性獎金的發放方式，優化員工個人所得稅適用級距。

對於上市公司股權激勵收入優惠，中國大陸稅務居民個人取得股票期權、股票增值權、限制性股票、股權獎勵等股權激勵的收入，可以不併入當年綜合所得，單獨計稅。

林瑩甄提醒，該優惠須以企業已按照規定在主管稅局完成股權激勵的稅務備案為前提，也要特別注意，激勵股權架構的不同，可能影響優惠的適用。