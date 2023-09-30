台北單坪萬元店租 強勢回歸

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各都實價單價萬元租金店面數量

內需強勁復甦，對於實體通路需求回溫，租金單價每坪逾1萬元的店面租賃案大增，2017～2022年長達六年期間店面市場低迷，台北每年僅有個位數的萬元實價萬元租案，但今年還沒過完就已經有11件，精華區金店面大復活。房仲業者觀察，十年來黃金店面版圖明顯由東區移轉至西區。

據實價登錄統計、2013～2015年間是台北店面市場的黃金年代，每年約有20件的租金單價逾萬元的實價租案，除了東區每年都有十餘件的單價萬元租案外，如西門町、南西、士林夜市、南京復興、站前、信義市府、公館、石牌等各商圈常傳出單價萬元的租案，不過2017年成為店面市場的轉折點，隨陸客減少，加上後續疫情衝擊，僅剩西門等商圈有零星租案。

今年疫情解封，國際觀光客陸續回流，店面租賃才又見曙光，今年前七月已有11筆交易，且其中西門町商圈就包辦七件。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受惠雙捷運交會與百貨商圈吸客力，忠孝復興曾是台北市最精華地段，是國際品牌旗艦店必爭之地，巷弄的服飾精品小店也是潮流指標，東區商圈可以說是台北鑽石級商圈，不過隨著電商崛起、消費型態改變、疫情影響等，人流和高店租門檻不成正比，掀起店家出走潮。隨著疫情復甦，今年下半年，新光三越Diamond Towers即將開幕，沉悶多時的商圈帶來新氣象。

而西門町的成都路原「成都楊桃冰」舊址，3月時由伴手禮業者以每月25萬元、單坪近1.4萬元承租，成為今年台北市單坪最高店租，也寫下西門町自2019年6月後的新高紀錄。張旭嵐指出，西門町的歷史文化背景，造就商圈特色，且聚焦國際觀旅遊與流行時尚，加上大範圍的行人徒步區，更容易匯集人潮，吸引伴手禮、流行服飾、韓式拍貼等業者進駐，因此在疫後能快速站穩腳步，成為目前台北市的店面當紅炸子雞。