新興商圈成形 中南部店面升溫

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店面租金單價逾萬元並非台北市獨有指標，在台北市以外的六都核心商圈過去也都曾有過租金逾萬元的店面租案。房市專家認為，近年住宅房價大幅上漲，住、店二者價值拉大，隨著台北以外房產價值大幅提升、新興商圈成形，促使台北以外的店面投資價值浮現。

觀察台北市以外高單價租金店面市場，包括新北板橋的新埔、府中、永和頂溪、淡水老街，桃園站前、中壢SOGO、龜山長庚等商圈，店面租金都曾創下逾萬元的租案。此外，台中市的逢甲、一中、昌平、公益大墩、豐原家樂福等商圈，以台南的東區，高雄的左營、前金、新興、鼓山、鳳山等地精華商圈，也都曾有店面單價逾萬元的租案。

業者分析，在中南部能創下萬元租金的租案，通常是該商圈主要幹道的三角窗物件，加上幹道角間店面的店家多半為長久經營、供給及釋出相當稀少，租金單價能站上萬元的案例零星。

房地產業者觀察，台北市以外都會區多數店面市場，多仰賴當地內需客源支撐，受到疫情及觀光衰退的影響較小，而過去五年全台住宅房價大漲，普遍上漲四成以上，然而店面買賣、租金價格變動不大，近年不少地區公共建設與商業設施帶動部分傳統商圈聚客力提升、新興商圈成形，成為連鎖、零售業加碼通路或布局該都會區的首選，使中南部精華區店面租金成長具潛力。