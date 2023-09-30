備貨縮手 面板Q4恐旺季不旺

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面板價格漲勢在9月告終，預告了第四季旺季不旺。今年年終旺季促銷保守，品牌廠面板備貨提前縮手，市場研究機構IDC指出，第四季大尺寸面板出貨不增反減，預估電視面板出貨季減2.2％，IT面板更有兩位數的季減幅度。

IDC資深分析師陳建助表示，今年年終旺季提前拉貨，不論是中國大陸的雙十一、還是歐美的黑色星期五，面板備貨都已經完成。上半年包括西歐、日本、甚至是東南亞市場需求都不佳，只有美國、東歐銷售成長，大陸今年經濟放緩，買氣一直不振，也直接衝擊消費性電子市場。

下半年總經環境沒有改善，在公司持續裁員的同時，商務市場沒有復甦動能，品牌廠對於今年旺季促銷的預測都相當保守，如果能和去年同期相當，就算是不錯，所以品牌廠在第三季底就開始控制庫存，也讓第四季面板市況旺季不旺。

根據IDC調查，今年第二季、第三季面板拉貨動能強勁，第二季大尺寸面板出貨季增率高達二成以上，第三季在面板買家為回補部分產品線庫存水位以及衝刺年底旺季需求的策略性採購操作下，各類大尺寸面板出貨還是有2％～5％不等的季度成長。

目前IT面板的平均庫存水位約七～八周，雖然還有旺季備貨的考量，仍高於一般約四～五周的水準。

然而隨著庫存水位提高，品牌廠在經過連續兩季大力拉貨之後，第四季大動作縮減訂單、調節庫存，預估第四季電視面板出貨相比前一季減少2.2％，IT面板季減幅度更大，估計監視器面板出貨季減12.4％、筆電面板出貨季減11.4％。

陳建助表示，經過這兩年的庫存調整、產能調節之後，整體面板供應鏈已經回到正常狀況，預期明年可望重回過去上下半年淡旺季的走勢，繼第一季傳統淡季之後，第二季起需求就可望逐步回升。