桃園百貨版圖擴張 掀卡位戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大桃園百貨業版圖

疫後百貨業拓點動作頻仍，近期雙北有裕隆城、新光三越DT等新店陸續登場，緊接著桃園市百貨版圖也將陸續擴張，其中包括在疫情期間開幕的青埔站國泰置地，除二期商辦已動工，其站前廣場5.6萬坪購物商場備受矚目，此外，同屬南桃園的大江購物中心二期預期明年初動工，至於京站則預計2027年進駐桃園藝文特區，總計至少三據點在未來陸續登場，預估產值挹注百億元以上。

今年以來桃園百貨市場板塊有所異動，包括新光三越大有店結束營業、遠東SOGO百貨中壢店續約等。

儘管新光三越在結束大有店之後，區域內還有還有桃園店，但由於規模屬中型，為擴大桃園市占，新光三越總經理吳昕陽日前亦透露準備在桃園評估第二店，據悉新光影城在與國泰置地合作無間前提下，有望持續在桃園置地擴大。

桃園百貨零售發展過去「重北輕南」，但隨著高鐵青埔站、機場捷運通車後，南桃園百貨版圖除中壢SOGO百貨、大江購物中心、華泰名品城外，這三年加入水族館、新光影城、IKEA等進駐，整體百貨業產值超越200億元，且超越北桃園的台茂、統領、遠百、新光三越等總值。

在地房仲業分析，南桃園人口移入與航空城、客運園區、多功能體育園區等利多挹注，房價上漲空間仍大，其中最值得關注的是，不少竹科人選擇青埔落地、竹科上班，房價每坪高達20萬價差，也使得青埔入住率逐步往上，相對讓青埔開發投資報酬墊高，目前施工中的國泰置地二期、以及前站置地桃園均有商辦大樓飯店與商場規劃。

桃園百貨周年慶近期在台茂搶先於9月底開打掀話題，台茂截至前八月營收仍是雙位數成長，緊接著迎周年慶還有八家新店與World Gym健身中心陸續登場；而大江購物中心則緊接10月6日登場，秋節連假正好趕上預購會，預計全檔期衝刺目標成長8％，大江預計年底前將端出1樓改裝陣仗，而台茂預計明年大改裝，大江二館的動工也可望落在明年首季，整個大桃園百貨零售風起雲湧。