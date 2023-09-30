面板廠按需生產 力拚價格緩跌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

IDC資深分析師陳建助表示，9月起已經看到面板廠擴大減產，10.5代、8.5代廠都有約10％的減幅。預期面板廠第四季維持按需生產的原則，整體大尺寸面板的平均產能利用率將滑落到第二季約70％的水準，力拚面板價格緩跌。

隨著品牌廠面板採購縮手，大陸面板廠也釋放出擴大減產的訊息。京東方早在8月就減少投片，其他包括惠科、華星光電等面板廠在9月也都減少投片量。陳建助表示，目前主力的10.5代廠、8.6代廠大多已經投產了四到五年，折舊攤提的壓力大大減少。除此之外，因為經濟環境、產業政策轉向，大陸政府對於面板產業的補貼減少，大陸面板廠得要靠自己來改善財報數字，這兩個因素讓大陸面板廠更傾向於透過控制產出來維持面板價格，設法賺錢。

陳建助表示，從近期面板廠投片量預測來看，預估第四季大陸10.5代廠、8.6代廠減產幅度約10％。以3代以上的整體面板廠平均產能利用率來看，再經過第一季約58％的谷底之後，產能利用率逐季向上，第三季平均產能利用率達到約76％。不過第四季多數面板廠都擴大減產，預估平均產能利用率將滑落到70％的水準。

展望後續面板價格走勢，由於面板廠採取「按需生產」的策略，設法維持大尺寸面板供需平衡，雖然因為需求走弱，面板跌價難以避免，但是面板價格跌幅有限，不會出現去年下半年那種價格崩跌的情況。

特別是電視面板價格今年大漲20～30％，價格普遍都已經回到總成本之上，對於面板廠來說，為了維持客戶關係，還是有一些「讓利」的空間。預期最快在10月底、或者是11月初就會看到面板價格鬆動，不過月減金額仍可望維持在1～3美元間。接下來進入傳統淡季，預期面板跌價走勢將延續到第一季，須待4、5月之後面板拉貨回升，價格才有機會止跌反彈。