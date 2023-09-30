集邦：N型電池需求將湧現

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由於N型電池具備更高的轉換效率，2022年以性價比更具優勢的TOPCon電池為代表的N型電池技術加速擴張，帶動多數太陽能相關業者加入競爭。集邦（TrendForce）觀察，隨著N型電池片產能的逐漸釋放，N型電池相關的高品質矽料、矽片需求或將呈現階段性短缺的態勢，亦將支撐其價格與P型矽料、矽片，拉開一定的價差。

矽料供給過剩，而且市場逐漸轉向N型電池技術，或將導致P型矽料產能過剩，價格下跌速度更快。反觀，N型矽料因需求旺盛、產出有限，階段性供給緊缺，價格有一定支撐，對矽料企業來說，N型矽料更能為企業帶來不錯的營利表現。

在N型電池片需求放量因素的驅動下，矽片業者加速向N型矽片轉換並提高產量，再加上矩形矽片又占據部分產能，短期內P型矽片個別尺寸可能面臨階段性供應緊張，無法及時滿足終端需求。若N型電池放量不及預期，N型矽片仍可能出現過剩的風險。此外，由於行業競爭加劇，工藝技術、高純石英砂貨源及高品質矽片供應的穩定度等，龍頭企業如隆基、中環的競爭優勢會來的更高。

TrendForce預估2023年底電池片總產能約1,172GW，年增106％，新增產能主要以N型TOPCon電池技術為主，至今年底N型電池片產能預計可達676GW，產能占比57.7％。不過，TrendForce觀察到N型電池產能實際落地時間有所延遲及產業鏈P-N存在價差的背景下，預計今年PERC仍是市場主流，但 TOPCon 電池滲透率會加速提升。

整體來看，2023年全球太陽能板產能可達1,034GW、年增 64.7％，其中新增產能約335.4GW，而產能擴張仍以中國企業為主。由於歐美、印度等陸續推出支援本土製造的政策，促使更多的中國企業考慮在海外建立產能，以規避貿易壁壘的潛在風險。