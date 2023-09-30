餐飲集團攜日本米其林 搶客

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搶沾米其林星光並搶攻高端餐飲商機，包括惠比壽、MMHG湘樂、橘焱胡同等餐飲集團，紛紛攜手日本米其林星級或推薦餐廳合作，在台開設分店或創新品牌開姐妹店。由此趨勢顯現，與具「米其林DNA」的日本餐廳合作開店，已被餐飲業者視為縮短學習過程、早點達到目標的成功捷徑，日本米其林餐廳戰場亦由日本向台灣延伸。

國人飲食哈日，台灣外食餐飲市場也只有高端日本料理得以「天價」存活，赫士盟集團與日本三星餐廳龍吟合作在台北大直開設的「祥雲龍吟」，及國城建設與東京米其林一星餐廳Liberte a table de TAKEDA、二星餐廳「傳Den」合作，在高雄亞灣豪宅「定潮」開設的Liberte’與Sho餐廳，開業即名列台灣米其林榜單，更加深了投資業者對日本星餐廳的「料理職人魂」的信心。

為持續深耕高端餐飲市場，投資開設台北頂級燒肉「梵」的主要股東，再成立惠比壽餐飲，並與九州米其林二星餐廳「新屋敷 幸福論」創辦人兼主廚都原慎司合作，在台開設「琥珀」割烹，開在台北市逸仙路的新餐廳將於10月第一周開始營運。

今年台灣唯一入榜「亞洲50」餐廳MUME主廚林泉領軍的MMHG湘樂餐飲集團，繼與泰國星級名廚Thitid Tassanakajohn合作在台北開設「baan」泰式家常餐廳後，再攜手大阪米其林一星「燒鳥市松」燒鳥懷石主廚竹田英人合作，在台開設「fume’e」燒鳥餐廳，最快10月下旬將在台北晶華B3開出。

橘焱胡同餐飲集團繼引進東京米其林一星「鳥喜Toriki」燒鳥入台開設「台北鳥喜」後，今年再度代理引進曾獲米其林餐盤推薦的名古屋鰻魚飯專賣店〈四代目菊川〉入台，9月並在台中開出第二家門店。